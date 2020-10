El método base que aplica de la jueza Amy Coney Barrett, nominada por Donald Trump para la Corte Suprema de EEUU

Amy Coney Barrett (Reuters)

Comenzaron esta mañana las audiencias de confirmación de la jueza Amy Coney Barrett, la elegida de Donald Trump para completar la Corte Suprema del país tras el fallecimiento de la Jueza Ruth Bader Guinsburg.

Durante el día de hoy, la audiencia comenzó con el discurso inicial del presidente del comité, el Senador Lindsay Graham (republicano), quién sin rodeos se refirió a la polémica en torno a elegir un miembro de la Corte Suprema a menos de un mes de la elección presidencial.

“Este es un año electoral. Estamos eligiendo a una jueza en un año electoral después de que la elección ya haya ocurrido (…) Lo que va a pasar es que mis colegas demócratas van a decir que esto nunca se hizo, y tienen razón: jamás se confirmó a nadie en un año electoral pasado el mes de julio (…) Pero no hay nada inconstitucional acerca de este proceso. El Senado está llevado adelante su deber constitucional”, afirmaba Graham.

Tras las palabras del Senador por Carolina del Sur, llega el turno de hablar para la miembro de mayor trayectoria en el comité, la Senadora Dianne Feinstein (demócrata). Feinstein hizo hincapié en las críticas que Coney Barrett realizó en el pasado a la ley de seguros de salud asequible (popularmente conocida como Obamacare) y destacó que a su entender no debería haber ninguna confirmación antes de las elecciones.

El resto de los senadores del comité tendrán diez minutos cada uno para hablar, alternándose entre partidos. El comité, al igual que la actual composición del senado, es de mayoría republicana, con doce miembros de ese partido y 10 del partido demócrata.

Luego llegará el turno de la propia Coney Barrett de hablar. Será presentada por los senadores Todd Young y Michael Brown, ambos republicanos pertenecientes a Indiana, el mismo estado del que es oriunda la jueza, y por la profesora Patricia O’Hara, de la escuela de leyes de la Universidad de Notre Dame. Coney Barrett fue profesora allí hasta el 2017, año en el que fue escogida como jueza federal por el distrito de apelaciones número siete.

El discurso de Coney Barrett trascendió a última hora del domingo, y según se puede leer allí, la jueza planea destacar que en cada decisión que ha tomado lo ha hecho siempre basándose “en lo que dice la ley, y no en sus convicciones personales”.

“Cada vez que escribo una opinión para resolver un caso, lo hago leyendo cada palabra desde la perspectiva de quien va a terminar perdiendo. Me pregunto qué pasaría si fuera uno de mis hijos quien estuviera en esa posición. Aunque no me gustara el resultado, ¿entendería que la decisión fue tomada de manera razonable y basada en la ley? Esa es la base que me pongo a mi misma en cada caso. Es la base con la que trabajo en cualquier corte en la que me toque estar”, continúa el escrito.

Mañana y el miércoles, los senadores tendrán la oportunidad de interrogar a fondo a Coney Barrett, y el jueves –durante el último día de audiencias-, se presentarán testigos a favor y en contra de la confirmación de la jueza. Luego será el turno del senado en su totalidad de votar por Coney Barrett. Dado que actualmente el senado tiene una mayoría de 53 a favor del partido republicano, más el voto que puede llegar a definir un empate en manos del vice-presidente Mike Pence, si el proceso continúa con normalidad, nada debería ser demasiado complicado para esta jueza.

Temas que se espera surjan en estos cuatro días

Si bien cada senador es libre de traer a colación el tema que le plazca, se espera que uno de los grandes temas a debatir sea la posición de la jueza con respecto a la ley de salud asequible. Los republicanos llevan años amenazando con tirar para atrás el famoso Obamacare, pero hasta el momento no ha ocurrido. Algunos temen que con una corte suprema ampliamente conservadora, lo que no se logró en el congreso, se logre en corte.

El otro tema latente tiene que ver con la religión de la jueza. Coney Barrett es una católica practicante y para algunos demócratas esta es una señal de alarma. Un tema sensible teniendo en cuenta que el país fue fundado sobre la base de la libertad religiosa.

Personajes que pueden robarse el show

Buena parte de la atención mediática va a estar puesta sobre la senadora Kamala Harris, miembro del comité y actual candidata a la vicepresidencia. Harris fue particularmente dura durante las audiencias de confirmación del juez Brett Kavannaugh en 2018 y hoy está en plena campaña. A tres semanas de la elección, y con el debate presidencial pautado para esta semana cancelado, las audiencias probablemente se convertirán en el gran escenario político.

Pero la prensa también tiene los ojos puestos sobre el senador republicano Mike Lee, quién hace menos de dos semanas tuvo un diagnóstico positivo de coronavirus tras asistir al evento de presentación de Coney Barrett en la Casa Blanca. Lee se presentó hoy en el senado llevando máscara puesta pero se desconoce si antes de entrar entregó una prueba negativa de COVID 19.

Mike Lee habló sin mascarilla en la audiencia (Reuters)

La sala fue preparada para mantener distancia social, pero a algunos a medidas no les convencieron, como a Kamala Harris, y decidieron participar de la audiencia de manera virtual.

Apoyo clave

La asociación nacional de abogados, la más grande del país, entregó una carta abierta al comité antes de que comenzara la audiencia en explícito apoyo a la elección de la jueza Coney Barrett asegurando que una amplia mayoría de sus miembros la consideran ampliamente calificada para la labor.

