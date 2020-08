Qué se verá en la Convención Nacional Republicana que comienza esta noche

Parte del mercadeo que exhibirán los delegados de la Convención Republicana en Charlotte, Carolina del Norte, EEUU (Chris Carlson/Pool via REUTERS)

Llegó el día de la Convención Nacional Republicana y, a esta hora, aún los detalles son un misterio. La organización tuvo su drama con las idas y venidas acerca de dónde se realizaría el encuentro. Ooriginalmente iba a ser en Charlotte, Carolina del Norte. Como el Gobernador Roy Cooper no pudo asegurar que para esta fecha de agosto la situación con el COVID 19 iba a estar lo suficientemente controlada como para una convención tradicional, el Presidente Donald Trump decidió mover parte de los discursos a Jacksonville, Florida. Pero tampoco pudo ser allí. Finalmente, si bien los organizadores prometieron algo de público en los discursos grandes, tal como vimos en la convención demócrata, casi todo el evento será digital a consecuencia de la pandemia.

Aún habrá cierta acción en Charlotte. Unos 300 delegados del partido se reunirán en esta ciudad para eventos no televisados. Durante el día, diversos caucus –el de hispanos, afroamericanos, el de alcaldes, etc- se reunirán en eventos en línea que podrán ser vistos por plataformas como Youtube o Amazon Prime. Pero el momento fuerte llegará durante cuatro noches consecutivas, comenzando hoy, entre las 9 y las 11 de la noche, hora del este de los Estados Unidos.

La primera sorpresa develada es que el Presidente Donald Trump tendrá apariciones todas las noches. No se sabe si dará un discurso por noche, o si al igual que lo hizo Joe Biden tendrá breves intervenciones, pero lo veremos a diario. Hay un fuerte rumor no confirmado oficialmente que indica que el Presidente Trump viajará hoy a Carolina del Norte a saludar en persona a los delegados.

A lo largo de las cuatro noches vamos a poder escuchar a los colaboradores más cercanos del Presidente, a su familia y a ciudadanos de a pie. Cada noche tendrá un tema y el de la primera noche será “Una Tierra de Héroes”.

La mayor parte de los grandes discursos tendrá lugar en Washington D.C. El Presidente y la Primera Dama darán sus alocuciones principales desde la Casa Blanca (algo que ya está generando polémica por la utilización política de una vivienda pública) y la mayor parte de los funcionarios electos van a hablar desde el auditorio Andrew W. Mellon, donde podría haber cierta cantidad de público, limitada porque en la capital del país aún no se permiten reuniones de más de 50 personas.

Donald Trump y uno de sus asesores preferidos: su yerno Jared Kushner (REUTERS/Kevin Lamarque)

¿A quienes se escuchará en estas cuatro noches?

La familia del Presidente va a tener un rol fundamental. Sus hijos: Ivanka, Eric y Donald Jr, así como también su hija Tiffany (quien suele tener un perfil más bajo), y sus nueras, Lara Trump y Kimberly Guilfoyle. Un espacio especial estará reservado para su yerno, y uno de sus principales asesores, Jared Kushner.

Desde el ala política se ha confirmado la participación del Secretario de Estado, Mike Pompeo, además de Niki Haley, Ben Carson, Rudy Giuliani y los Senadores Tim Scott, Joni Ernst, Mitch McConnell, Tom Cotton y Marsha Blackburn. En la convención habrá lugar para activistas que no necesariamente trabajan para la campaña, como Mark y Patricia McCloskey, residentes de St Louis que se volvieron nacionalmente conocidos cuando apuntaron armas de fuego contra los manifestantes de las protestas ocurridas a comienzos del verano tras el asesinato de George Floyd.

Cada noche se oirá el testimonio de una persona que haya sufrido el régimen comunista o socialista en otros países, lo que nos deja entrever que habrá un planteo acerca de que la opción demócrata implica un importante giro a la izquierda en el país.

Si bien los organizadores no han confirmado su presencia, Tara Read –la mujer militante del partido demócrata que ha acusado a Joe Biden de asaltarla sexualmente- ha manifestado públicamente su interés de hablar en esta convención. No se escuchará en esta ocasión al ex presidente George W. Bush, ni tampoco a ex candidatos a la presidencia, a excepción de Rand Paul y Ben Carson.

Para esta primera noche, el principal orador será el Senador Tim Scott. Mañana, el discurso más esperado será el de la Primera Dama, Melania Trump, desde el jardín de las rosas de la Casa Blanca. La tercera noche será el turno del Vice-Presidente Mike Pence, para cerrar en la cuarta noche con el discurso de aceptación del Presidente Trump. Las convenciones de Presidentes en ejercicio buscando la reelección suelen ser menos esperadas, puesto que hay pocos factores sorpresa. De todas maneras, como todo ha sido distinto en este 2020, tocará esperar para ver.

