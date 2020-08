Tres marineros naufragaron en una isla desierta y lograron salvarse gracias a un mensaje en la arena

Andersen KC-135 localizó a tres marinos perdidos en una isla en el pacifico. (Video: Facebook/Anderse Air Force Base, Guam)

Escribir “SOS” en la arena como una medida de auxilio parece algo relacionado con las películas, sin embargo, para tres marineros que habían sido reportados como desaparecidos desde hace algunos días, ésta fue la forma que encontraron para ser rescatados de una pequeña playa en una isla del Océano Pacífico.

De acuerdo con autoridades estadounidenses y australianas, los tres sujetos se habían embarcado en un bote de siete metros desde el 30 de julio, con el fin de realizar un viaje de cerca de 42 kilómetros desde Pulawat hacia unos atolones de Pulap, en los Estados Federados de Micronesia.

Sin embargo, su curso se desvió y además se quedaron sin combustible, lo cual ocasionó que quedaran varados en una pequeña isla deshabitada de Pikelot, a casi 190 kilómetros de su destino previo, informaron las autoridades.

Las islas a las que debían llegar los marineros se encuentra a unos 800 kilómetros al sur de Guam, pero cuando los hombres no arribaron a su destino en el tiempo que se suponía debían hacerlo, se solicitó una búsqueda por medio del Centro de Rescate Conjunto de la Guardia Costera de los Estados Unidos en Guam, la cual contó con la colaboración de las unidades de la región.

Los hombres habían estado perdidos desde el 30 de julio. EFE/EPA/AUSTRALIAN DEFENCE FORCE HANDOUT/ COMMONWEALTH OF AUSTRALIA 2020)

De esta manera, los tres hombres fueron vistos por primera vez por un vehículo de la Fuerza Aérea de EEUU que operaba desde la base Andersen en Guam, tras haber buscado durante cerca de tres horas, de acuerdo con una publicación en Facebook de la base.

El teniente coronel Jason Palmeira-Yen detalló que estaban cerca de los trabajos de búsqueda, cuando tomaron un camino para evitar algunas lluvias. “Fue entonces cuando miramos hacia abajo y vimos una isla, así que decidimos echarle un vistazo y notamos SOS en la arena y un bote justo al lado en la playa. Desde allí llamamos a la marina de Australia, porque tenían dos helicópteros cerca que podían ayudar y aterrizar en la isla”.

Así fue como el helicóptero de la Real Armada Australiana HMAS Canberra llegó a la playa para proporcionar agua y comida al trío, además de confirmar sus identidades y comprobar que no tenían algún tipo de heridas graves a causa de su naufragio. Además, les proporcionaron un radio para comunicarse con una patrulla de Micronesia.

Las autoridades australianas y estadounidenses destacaron las labores en conjunto que llevaron al rescate de los individuos varados. (Foto: Captura de pantalla/Facebook)

El buque patrulla arribó al lugar cerca de las 20:00 horas locales del lunes, de acuerdo con la publicación en Facebook, en donde el capitán de la Guardia Costera de EEUU en el lugar, Christopher Chase, destacó que se había logrado gracias a la “coordinación con múltiples organizaciones de respuesta”.

Por su parte, el capitán australiano, Terry Morrison, elogió a su tripulación por las acciones de rescate que llevaron a cabo en los traslados en helicóptero: “Estoy orgulloso de la respuesta y profesionalidad de todos a bordo, ya que cumplimos con nuestra obligación de contribuir a la seguridad de la vida en el mar en cualquier parte del mundo”.

Ésta no es la primera ocasión en que sucede un rescate de estas características en esta región del Pacífico. En 2016, según un reporte de The New York Times, tres hombres cuyo bote había sido volcado por las aguas micronesias tuvieron que nadar poco más de tres kilómetros para llegar a una pequeña isla en donde fueron rescatados, tras haber escrito la palabra “HELP” sobre la arena.

Meses más tarde ese mismo año, otro par de personas que habían estado desaparecidas durante cerca de una semana fueron rescatadas de una isla en la misma región, gracias a que también escribieron “SOS” en la arena de la playa.

