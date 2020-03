La Secretaria de Estado de Washington, Kim Wyman, inclusive lanzó una campaña para evitar riesgos a través de los sobres. Bajo el lema “Sano o contagiado, por favor sin saliva” (Wether healthy or sick, please don’t lick”), le está pidiendo a los residentes del Estado de Washington que por favor no cierren los sobres de votación que enviarán por correo utilizando su saliva. La funcionaria indicó que aún no se sabe cuánto tiempo puede vivir el virus sobre el papel, por lo tanto es más seguro cerrar los sobres con pegamento. De todas formas, ya se han encargado guantes para aquellos que realicen el conteo de votos.