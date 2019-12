En la mañana de ese día cuando Andrew y Kalley Heiligenthal fueron a despertarla notaron desesperados que no respiraba. Fueron segundos frenéticos. Se comunicaron con el 911 cuyos paramédicos tardaron apenas minutos -eternos para quien espera- en llegar a la vivienda de Redding, al norte de California. Fue trasladada a un hospital donde fue declarada muerta. La conmoción se apoderó de la familia que no entendía qué estaba ocurriendo. ¿Acaso aún no habían despertado de su peor pesadilla?