Investigaciones de los corresponsales de DailyPress en esa localidad encontraron que el Dr. Lee fue despedido abruptamente de su cargo el 24 de octubre.

El abogado defensor de Salaz dijo que no se les dio ninguna razón para que el médico este fuera cesado de sus funciones.

Salaz se vio obligado a emprender una nueva travesía para poder hallar a un nuevo oncólogo pero el resultado del cambio fue algo que no se esperaba.

"La nueva doctora me llamó y me dijo que nunca tuve Langerhans. Tengo una cosa llamada vasculitis, y ella dijo que que además si lo hubiéramos tratado hace cinco años, el panorama sería diferente", señaló el hombre.

La vasculitis es una inflamación de los vasos sanguíneos. Por lo que las anomalías que el Dr. Lee había visto en el pulmón izquierdo de Salaz eran en realidad venas inflamadas, y no cáncer.

Pero debido a que pasó tanto tiempo sin tratamiento, la vasculitis había progresado en una forma de Granulomatosis con poliangitis (GPA).

El GPA se produce cuando los vasos sanguíneos en la nariz, los senos nasales, la garganta, los pulmones y los riñones se inflaman.