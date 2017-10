Aunque a partir de una normativa de 2002 la ciudad puede quitar los privilegios de estacionamiento diplomático pasados los tres tickets impagos, en la práctica eso no se hace. Jong Jo, secretario de la misión de Corea del Norte ante la ONU, argumentó como si eso sucediera: "No es verdad", dijo a NBC. "Cuando tenemos una multa, la pagamos. Porque si tenemos tres la ciudad no nos permite renovar el permiso".