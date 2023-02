Qué le espera al asediado imperio de Gautam Adani, el magnate que ya escapó a varios ataques

FOTO DE ARCHIVO: el multimillonario indio Gautam Adani habla durante una ceremonia de inauguración después de que el Grupo Adani completara la compra del puerto de Haifa a principios de enero de 2023, en el puerto de Haifa, Israel este 31 de enero de 2023 (Reuters)

Gautam Adani no es ajeno a las emboscadas. En 1998, el magnate indio fue secuestrado y, al parecer, liberado a cambio de un rescate multimillonario. En 2008 se encontraba en el hotel Taj Mahal Palace de Bombay durante un atentado terrorista, y pasó una noche escondido en el sótano. Ahora se enfrenta a un ataque de otro tipo, no contra su persona, sino contra el conglomerado que lleva su nombre.

En una semana, el valor de mercado de las diez empresas del Grupo Adani que cotizan en bolsa se ha esfumado en 92.000 millones de dólares (dos quintas partes). Los rendimientos de los bonos de algunas de estas empresas han llegado en ocasiones a niveles alarmantes. La fortuna personal de Adani, la tercera mayor del mundo a principios de año, se ha reducido en 50.000 millones de dólares. El 1 de febrero se retiró abruptamente una oferta secundaria de acciones por valor de 2.500 millones de dólares. El descalabro plantea interrogantes sobre una de las empresas más poderosas de la India, el destino de sus faraónicas ambiciones en todos los campos, desde la energía limpia a los medios de comunicación, y sobre la versión del capitalismo indio impulsada por los magnates.

La hemorragia fue causada por lo que parece -al lado de un imperio industrial que abarca puertos, centrales eléctricas, medios de comunicación y mucho más- un guisante. El 24 de enero, Hindenburg Research, una pequeña empresa de inversión neoyorquina, publicó un informe en el que acusaba al Grupo Adani de llevar a cabo “la mayor estafa de la historia empresarial”. Hindenburg, que había tomado posiciones cortas en algunos bonos y derivados de Adani negociados internacionalmente, detallaba acusaciones de manipulación de acciones y otras travesuras financieras. El propósito, según el vendedor en corto, era inflar el valor de mercado de las empresas cotizadas del Sr. Adani. A los pocos días, el Grupo Adani publicó una refutación de 413 páginas en la que calificaba el informe de Hindenburg de “absoluta mentira” y de “ataque calculado” contra la propia India. El Grupo Adani afirmó que siempre había “cumplido todas las leyes”.

En un principio, esta contundente respuesta parecía suficiente para que Adani Enterprises, la entidad cotizada insignia del grupo, concluyera su oferta secundaria de acciones, que debía cotizar el 1 de febrero. Con las acciones de Adani Enterprises cotizando por debajo del precio de emisión de la oferta, los inversores minoristas mostraron un tibio interés. Aun así, Adani Enterprises consiguió inversores de referencia (entre ellos, Life Insurance Corporation of India, o LIC, el State Bank of India y algunos grandes bancos estadounidenses) y un puñado de inversores con mucho dinero a los que, al parecer, no les importó pagar más de la cuenta. Entre ellos, IHC, un fondo emiratí con inversiones previas en empresas de Adani, que aportó 400 millones de dólares, así como, al parecer, varias oficinas familiares de otros plutócratas indios.

Más tarde, el 1 de febrero por la tarde, Bloomberg informó de que el banco Credit Suisse había dejado de aceptar los bonos de las empresas Adani como garantía para préstamos de margen a sus clientes de banca privada. El precio de las acciones de Adani Enterprises se desplomó casi un 30%. Las de otras empresas de Adani también cayeron. Los precios de sus bonos, que habían recuperado las pérdidas del día anterior, sufrieron un nuevo varapalo. Esa misma noche, el Grupo Adani canceló la oferta secundaria, alegando unas condiciones de mercado “sin precedentes”.

El futuro es incierto. Los directivos del conglomerado se han desplazado por todo el mundo para tranquilizar a los nerviosos inversores. Se ha puesto en alerta máxima a un equipo interno de riesgos creado en un principio para hacer frente a la crisis del Covid-19 y desplegado después para abordar los problemas derivados de las interrupciones de la cadena de suministro causadas por la guerra en Ucrania. Se dice que los planes de gasto están financiados para los próximos dos o tres años. En el comunicado en el que cancelaba la emisión de acciones, Adani afirmaba: “Nuestro balance es muy saludable, con fuertes flujos de caja y activos seguros, y tenemos un historial impecable en el servicio de nuestra deuda”.

La amenaza para el imperio no parece existencial. Adani está considerado un hábil operador y sus empresas poseen muchos activos valiosos. Gestionan algunos de los mayores puertos de India (además de algunos en Australia, Israel y Sri Lanka), almacenan el 30% de su grano, operan una quinta parte de sus líneas de transmisión eléctrica, acogen una cuarta parte de su tráfico aéreo comercial y producen quizá una quinta parte de su cemento. Una empresa conjunta singapurense compite por ser la mayor empresa alimentaria de India. En el último ejercicio, las empresas del grupo que cotizan en bolsa obtuvieron unos ingresos totales de 25.000 millones de dólares, equivalentes al 0,7% del PIB indio, y un beneficio neto de 1.800 millones de dólares. Sus gastos de capital anuales combinados, de unos 5.000 millones de dólares, representan el 7% del total de las 500 mayores empresas no financieras de la India.

En su declaración, Adani insistió en que la decisión de desechar la oferta secundaria “no tendrá ninguna repercusión en nuestras operaciones actuales ni en nuestros planes futuros”. Ninguna agencia de calificación ha reevaluado aún la deuda del grupo, que ostenta el grado de inversión. Las acusaciones de Hindenburg tampoco han llevado hasta ahora a los compiladores de índices bursátiles mundiales a excluir a las empresas de Adani de sus índices de referencia. Uno de los gestores de índices, FTSE Russell, ha declarado que por el momento no tiene intención de tomar medidas. Se espera que otro, MSCI, se pronuncie pronto.

Sin embargo, es difícil creer que los grandes proyectos de construcción nacional de Adani no se verán afectados. Entre 2023 y 2027 se prevé que su grupo invierta más de 50.000 millones de dólares. Está construyendo un nuevo aeropuerto cerca de Bombay, gastará un total de 5.000 millones de dólares en tres puertos marítimos y planea construir una acería de 5.000 millones de dólares en asociación con Posco, un conglomerado surcoreano. Sus proyectos previstos en energías renovables e hidrógeno se consideraban la piedra angular de un esfuerzo, defendido por el primer ministro indio, Narendra Modi, para convertir el país en una potencia mundial de energía limpia. Todo ello requiere grandes cantidades de capital, una parte del cual debía proceder de la nueva oferta de acciones. Si los rendimientos de los bonos de Adani siguen siendo elevados y los precios de sus acciones deprimidos, será difícil conseguir los fondos necesarios.

Luego están las posibles repercusiones en el resto de India Inc. Hasta ahora, las repercusiones en empresas como LIC y State Bank of India han sido dolorosas, pero no mortales; el 1 de febrero, los precios de sus acciones bajaron un 8% y un 5%, respectivamente. LIC afirma que las acciones de Adani representan menos del 1% de sus activos gestionados. Prácticamente ningún fondo de inversión indio posee participaciones significativas en las empresas del grupo (un hecho que Hindenburg citaba en su informe como prueba de la falta de confianza del mercado indio en ellas). El State Bank of India, que también es prestamista del grupo, dice que no le preocupan sus préstamos a las empresas Adani, que están garantizados por activos generadores de efectivo. CLSA, un corredor de bolsa, cifra la exposición total de los prestamistas indios a las cinco mayores empresas Adani en 24.000 millones de dólares, un manejable 0,5% de todos los préstamos del sector bancario indio.

Los inversores extranjeros no se arriesgan. En la última semana, las acciones indias se han comportado peor que las de otros mercados emergentes. En sólo dos días, el viernes 27 y el lunes 30 de enero, los fondos mundiales retiraron 1.500 millones de dólares netos del mercado bursátil indio. Las multinacionales occidentales, obsesionadas con el cumplimiento de la normativa, podrían pensárselo dos veces antes de forjar nuevas alianzas con magnates, que en los últimos años han sido su vía preferida para acceder al vasto mercado indio.

Mientras se desarrollaba el drama de la semana, el propio Adani se encontraba en el extranjero, asumiendo oficialmente la propiedad del puerto de Haifa que adquirió en 2022 por 1.200 millones de dólares, y sin duda tratando de enviar extraoficialmente un mensaje tranquilizador a sus patrocinadores extranjeros. “Les prometo que en los próximos años transformaremos el horizonte que vemos a nuestro alrededor”, dijo a su audiencia israelí el 31 de enero. Pero antes tiene mucho trabajo que hacer en casa.

