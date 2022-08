El ataque de ira de una figura del fútbol italiano contra un fanático que lo insultó: “Me dolió profundamente”

El enojo de un futbolista de la Serie A con un fanático

El delantero italiano Domenico Berardi fue protagonista de un desafortunado episodio que está recorriendo el mundo a través de las redes sociales después de que trascendiera un video en el que se lo ve totalmente fuera de sí tras quedar eliminado de la Coppa Italia en la primera ronda de la competencia.

En las imágenes en cuestión se pudo ver al futbolista del Sassuolo muy molesto con un aficionado que comenzó a insultarlo en las puertas del estadio, al punto de traspasar las vallas de contención para ir a buscarlo directamente.

Afortunadamente, la policía y el personal de seguridad pudieron detener al jugador de 28 años antes de que pudiera alcanzar al fanático. Horas después, el internacional con la selección italiana (que estuvo presente en la derrota contra Macedonia por un boleto al Mundial de Qatar 2022) emitió un descargo en su cuenta de Instagram.

Sassuolo quedó eliminado de la Coppa Italia (Reuters)

Todo sucedió después del partido en el que el Sassuolo visitó al modesto Módena, que en la temporada pasada se consagró campeón de la Serie C y ascendió a la segunda división del fútbol profesional.

El duelo que se desarrolló en el Estadio Alberto Braglia terminó con una victoria del equipo local por 3-2, lo que significó la inesperada eliminación del neroverdi, quien acabó en la octava posición de la Serie A en la liga 2021-22.

A pesar de haber convertido uno de los dos goles, el tanto de Domenico Berardi sobre el final del primer tiempo no fue suficiente para conseguir un buen resultado y los fanáticos que acudieron al recinto de la ciudad de Módena se lo hicieron notar a la salida.

Fue allí cuando el italiano, en un ataque de ira, saltó la reja con el objetivo de increpar al sujeto en cuestión, pero tras un rápido accionar de la policía todo quedó en un intento que fue capturado por las cámaras de las personas que estaban alrededor.

Horas después el futbolista utilizó su cuenta oficial de Instagram para emitir un mensaje en el que pedía disculpas por su accionar: “Me gustaría pedir perdón por lo que pasó hoy cuando salí del estadio después del partido contra el Módena”.

“Somos profesionales y sobre todo debemos ser ejemplos para los más jóvenes y niños. Hoy a los ojos de todos no he tenido tal comportamiento. Esto se debe a que las personas más queridas para mí fueron tocadas de forma gratuita fuera de la cancha, como mi familia, mi esposa y mi hijo y me dolió profundamente”, explicó.

En lo deportivo, mientras que el Módena continúa en carrera en la Coppa Italia, en donde se enfrentará por la segunda ronda ante el Cremonese, el Sassuolo disputará su primer compromiso por el campeonato liguero 2022-23 el próximo lunes ante la Juventus.





SEGUIR LEYENDO