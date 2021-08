La confesión de Kylian Mbappé al vestuario del PSG en medio de los rumores de un posible fichaje por el Real Madrid

Kylian Mbappé le confesó al plantel que continuará en el PSG (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Paris Saint-Germain, desde hace varias temporadas, tiene una gran obsesión: ganar la Champions League. Para lograrlo, el presidente Nasser Al-Khelaïfi apostó nuevamente por romper el mercado de pases, algo que logró con creces al cerrar las incorporaciones de Gianluigi Donnarumma (libre del Milan), Achraf Hakimi (60 millones al Inter), Georginio Wijnaldum (libre del Liverpool), Sergio Ramos (libre del Real Madrid) y Lionel Messi (libre del Barcelona).

El club francés ahora necesita desprenderse de algunas de sus figuras para no tener complicaciones a futuro con el Fair Play Financiero (hasta el momento la única salida es la del lateral izquierdo Mitchel Bakker rumbo al Bayer Leverkusen a cambio de 7 millones de euros). Uno de los nombres más rutilantes es el de Kylian Mbappé, una vieja debilidad del Real Madrid. Incluso desde España se informó de una posible oferta que rondaría los 150 millones de euros.

Ante este panorama, fue el propio futbolista el encargado de aclarar su situación. Según informa el programa radial El Larguero, que se emite por Cadena Ser, el delantero le confesó a su círculo íntimo dentro del vestuario que seguirá una temporada más en el PSG , por lo que será uno de los integrantes del tridente de ensueño que conformará junto al brasileño Neymar y el argentino Lionel Messi.

Incluso el director deportivo Leonardo, durante las negociaciones con algunas de las flamantes incorporaciones durante esta ventana de transferencias y con parte del vestuario, expresó que el ex Mónaco no será vendido y continuará bajo el mando de Mauricio Pochettino.

No obstante, este mismo medio sostuvo que Mbappé no le cierra la puerta a la Casa Blanca luego de junio del 2022, momento en el que finalizará su contrato. Pese a los constantes intentos del club parisino por extender el vínculo, el atacante hasta el momento no aceptó ninguno de los ofrecimientos y podría quedar libre al finalizar la actual temporada. De este modo, podría recalar gratis en el Merengue.

PSG cuenta con una plantilla de ensueño (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En sus cinco temporadas en el conjunto de la capital, el galo conquistó 11 títulos (tres Ligue 1, dos Copa de la Liga, tres Copa de Francia y tres Supercopa de Francia). Además convirtió 132 goles y brindó 63 asistencias en 173 presentaciones.

Con este escenario planteado, en los últimos días L’Equipe aportó la información de que el Paris Saint Germain ya tendría en mente al reemplazante de Kylian, si este finalmente decide emigrar. El nombre, por supuesto, también es rutilante. Se trata, nada más ni nada menos, que de Cristiano Ronaldo. El cinco veces ganador del Balón de Oro tendría en mente emigrar de Juventus tras la finalización de su contrato y no vería con malos ojos recalar en la Ligue 1 y compartir delantera con la Pulga, su gran adversario cuando se enfrentaron en La Liga de España.

