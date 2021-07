Un reconocido jugador campeón del mundo en Brasil 2014 anunció su retiro de la selección alemana

Kroos anunció su retiro de la selección de Alemania (Reuters/Frank Augstein)

Hace ya un tiempo que Toni Kroos es considerado uno de los mejores mediocampistas del mundo. El volante de 31 años, que desembarcó en el Real Madrid luego de consagrarse campeón con la selección de Alemania en el Mundial de Brasil 2014, sorprendió al mundo del fútbol con el anuncio de que la Eurocopa 2020 fue el último torneo que jugó en el combinado nacional.

“He jugado 106 veces con Alemania. No habrá más. Me hubiera encantado, y lo di todo una vez más, que al final hubieran sido 109 partidos internacionales y que este gran título, el título de la Eurocopa, hubiera llegado al final”, fueron las primeras palabras que redactó Kross en una emotiva carta que publicó en sus redes sociales.

De esta manera, la última actuación de Toni con la Die Mannschaft fue en la derrota ante Inglaterra, en el estadio de Wembley, por los octavos de final del máximo torneo europeo para selecciones. En larga trayectoria por la selección alemana, lo más importante que logró Kroos junto al resto de sus compañeros fue levantar la Copa del Mundo de Brasil 2014. Aquel equipo, dirigido por el también saliente Joachim Löw, superó 1-0 a la Argentina de Lionel Messi en el tiempo suplementario gracias al tanto de Mario Götze.

“Ya había tomado la decisión de retirarme después de este torneo. Desde hace algún tiempo tenía claro que no estaría disponible para el Mundial de Qatar 2022. Sobre todo, porque quiero concentrarme de lleno en mis metas con el Real Madrid durante los próximos años. A partir de ahora, conscientemente me permitiré descansos que no he tenido como internacional en once años. Y también quiero ser durante más tiempo un esposo y un padre para mi esposa y mis tres hijos”, agregó en otro párrafo de su comunicado.

La carta despedida de Kroos

“Fue un gran honor para mí llevar esta camiseta durante tanto tiempo. Lo hice con orgullo y pasión. Gracias a todos los aficionados y seguidores que me han apoyado y apoyado con sus aplausos y vítores. Y gracias a todos los críticos por su motivación extra”, sumó en la carta.

Kroos, que surgió de las divisiones menores del Bayern Múnich, participó de las selecciones juveniles de Alemania: se puso la camiseta del combinado germano en la Sub 17, Sub 19 y Sub 21. Su estreno en la selección mayor fue el 3 de marzo de 2010 en un partido amistoso frente a la selección argentina de Diego Maradona: el volante disputó 23 minutos en el 1-0 para la Albiceleste, que triunfó en el Allianz Arena con tanto de Gonzalo Higuaín.

En su camino en el fútbol de selecciones, Toni disputó tres Mundiales, misma cantidad de Eurocopas y una Copa Confederaciones. Además de su título en Brasil 2014, ganó otros 22 campeonatos entre su paso por el Bayern Múnich y con los Merengues, entre ellos cuatro Champions League.

En el final de su carta, Kroos le dedicó unas palabras al hoy ex DT de Alemania, quien lo dirigió toda su carrera en el seleccionado. “Finalmente, me gustaría agradecer sobre todo a Jogi Löw. Me convirtió en jugador internacional y campeón del mundo. Él confiaba en mí. Hemos escrito una historia de éxito durante mucho tiempo. Fue un honor, cuídate, y buena suerte y éxito para Hansi Flick”, concluyó.

El abrazo de Kroos y Löw, quienes compartieron todo su paso por la selección de Alemania (REUTERS/Matthias Hangst)

SEGUIR LEYENDO: