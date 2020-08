El Bayern Munich se burló de Neymar tras ganar la Champions League

Bayern Munich se burla de Neymar

La derrota del Bayern Múnich sobre el PSG en la final de la Champions League fue doblemente dolorosa para el astro brasileño Neymar. Además de caer por un resultado muy ajustado y despedirse nuevamente del trofeo más importante de Europa, tuvo que soportar las burlas del equipo alemán.

Los vestuarios del Estadio Da Luz de Lisboa fueron una fiesta teñida de rojo y en ella la música de Maluma se adueñó del lugar. Todos los jugadores se divirtieron al ritmo del cantante colombiano, “archienemigo” del ex futbolista azulgrana en estos tiempos.

A su vez, la cuenta oficial del club bávaro se pronunció a través de Twitter dejando una frase y un “guiño”, y automáticamente los fanáticos comprendieron a quién iba apuntada.

“Cómo hacerte entender, que conmigo tú te ves mejor”, fue la oración que apareció escrita junto a un emoji de un “guiño” y un “trofeo”. Debajo, una foto de todo el conjunto teutón alrededor de la Orejona. Esa estrofa es una de las que entona el cantante de Medellin en su canción titulada “11 PM”.

La publicación se volvió viral en cuestión de horas y ya cuenta con más de 54 mil retuits y 160 mil likes. En los comentarios, muchos usuarios dejaron sus memes del brasileño así como también otras frases del artista dirigidas hacia él.

La controversia comenzó cuando Neymar Jr. y otros jugadores del equipo francés celebraron su triunfo ante el RB Leipzig, en las semifinales de la Champions League, cantando la canción Hawái, un tema del que todos los fans aseguran que que compuso para su ex Natalia Barulich, quien recientemente fue vinculada con el futbolista.

Neymar no pudo conseguir la Champions League en Lisboa

Las lágrimas de Neymar Jr nada más acabar el encuentro, sin embargo, se convirtieron en una de las imágenes de la final de la Liga de Campeones 2019/20. El brasileño lideró la clasificación histórica del PSG para su primera final de la Liga de Campeones, pero no pudo tocar de nuevo la gloria europea y se vio obligado a inclinarse ante el Bayern Múnich, que ganó con un gol de un jugador formado en la cantera parisina, Kingsley Coman.

El brasileño tuvo la primera gran oportunidad del cuadro francés a los 18 minutos, pero su disparo raso se encontró con la pierna izquierda de un enorme Manuel Neuer. Quizá de no haberse topado con el meta germano la suerte del encuentro hubiera sido otra. Como si Kylian Mbappe, al borde del descanso, aprovecha otra más clara.

El ex Barcelona no había marcado en los encuentros previos de esta fase final de la Liga de Campeones, pero había sido determinante en el acceso al partido definitivo. No se escondió en La Luz. Ni mucho menos. Lo intentó, quizá demasiado atrasado. Pero sin brillo, sin éxito.





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El rey está desnudo: Messi está desnudo

La historia de amor de Alphonso Davies y Jordyn Huitema, la pareja de futbolistas que podría ganar la Champions League en la misma semana

Graves incidentes en París tras la derrota del PSG en la Champions League