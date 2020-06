Michel Platini explicó por qué votó a Qatar como sede del Mundial 2022

Michel Platini debe pagar una multa de 62.800 dólares a la FIFA para volver a tener un cargo relacionado con el fútbol (Reuters)

El 2 de diciembre de 2010 la FIFA nombró a Qatar como sede del Mundial 2022 en un hecho histórico ya que nunca antes el Comité Ejecutivo había designado con 12 años de anticipación al país anfitrión. Aquella votación sería el inicio de un escándalo que acabó con la carrera de varios dirigentes del fútbol mundial incluidas la de Michel Platini.

El ex futbolista francés era por entonces presidente de la UEFA y fue uno de los que apoyó la candidatura de la nación asiática por sobre la de los Estados Unidos en una decisión sorprendente para muchos, incluso para el propio Josph Blatter. El por entonces presidente de la FIFA y socio político de Platini contó años más tarde que el francés le había reconocido que su respaldo a Qatar se debía a un pedido de Nicolás Sarckozy, ex presidente de Francia.

Sin embargo, este fin de semana el ex jugador de la Juventus reveló que el mandatario nada tuvo que ver en su decisión y que la reunión que mantuvieron previa a la elección de la sede del Mundial estaba relacionado a otros temas. “Nunca hablamos de la Copa del Mundo en este día de almuerzo”, sostuvo en diálogo con Le Monde, e insistió: “Fui yo quien solicitó la entrevista con Sarkozy. Detrás, había problemas diplomáticos ... Esto era algo importante para Francia. Yo era el elegido francés para el comité ejecutivo de la FIFA”.

Michel Platini había sido elegido como el sucesor de Joseph Blatter (EFE)

La elección de Qatar está siendo actualmente investigada por la Justicia de los Estados Unidos con la ayuda del FBI porque sospechan del pago de sobornos a dirigentes de la FIFA: “Si hubo corrupción, la Copa del Mundo en Qatar tendría que ser eliminada”, sentenció Platini quien afirmó que tiene la conciencia limpia y que por eso sostiene su respaldo hacia la nación asiático.

“Para un país árabe-musulmán, tener la Copa del Mundo era mejor que devolverla a otros. Quería que este Mundial se jugara en todos los países del Golfo y no solo en Qatar. Si me hubiera quedado en la FIFA, podría haberlo conseguido”, remarcó. Al ser interrogado por la cantidad de obreros que perdieron la vida durante las obras relacionadas con el Mundial, fue contundente: “Cuando votas, no sabes que va a haber muertes en los sitios de construcción“.

En 2019 murieron nueve obreros durante los trabajos, pero las autoridades de Qatar informaron que sus decesos no estaban vinculados con las obras. Lo cierto es que en 2016 Amnistía Internacional denunció las condiciones de los obreros inmigrantes que construyen el Estadio Khalifa, en Doha, y la Aspire Zone, un complejo deportivo de alto rendimiento ubicado al lado del mencionado campo de juego.

Entre las denuncias efectuadas, los trabajadores entrevistaron contaron que fueron obligados a pagar cuotas de entre 500 y 4.300 dólares a reclutadores para conseguir el trabajo en Qatar. Además, indicaron que el salario es muy bajo, y en varias oportunidades no se les abona por la tarea realizada. Los inmigrantes, principalmente provenientes de India, Nepal y Bangladesh, aseguraron que se les negaron los permisos de salida, por lo que fueron incapaces de retornar a sus lugares de origen, y fueron amenazados en caso de hablar de su situación laboral precaria.

Pese a las investigaciones de la Justicia estadounidense, Qatar se mantiene como sede del Mundial 2022 (Reuters)

En marzo de este año Michel Platini perdió su apelación ante la Corte Europea de Derechos Humanos para anular una suspensión de cuatro años del fútbol por aceptar un pago de 2 millones de dólares de la FIFA. Las acusaciones contra el ex dirigente que emergieron en septiembre del 2015 pusieron fin a su campaña para suceder a Joseph Blatter como presidente de la FIFA, y lo sacaron de la presidencia de la UEFA.

El ex vicepresidente de la FIFA debe ahora pagarle al organismo mundial una multa de 60.000 francos suizos (62.800 dólares) para ser elegible para un papel activo en el fútbol. En octubre, Platini dijo que no pagaría mientras estuviesen en curso sus apelaciones. Por el momento, se desempeña como consultor del sindicato de futbolistas.

