Una ex estrella del Inter le aconsejó a Lautaro Martínez rechazar al Barcelona y unirse a otro club poderoso de Europa

El Inter quiere que Lautaro Martínez siga al menos una temporada más (Reuetrs)

Todo parece indicar que el argentino Lautaro Martínez será jugador del Barcelona. Si bien el fichaje no se ha concretado, varios medios europeos señalan que ya hay acuerdo entre las partes y que además el propio futbolista se ha entusiasmado desde el primer momento con la idea de compartir delantera con Lionel Messi. Sin embargo, algunos expertos señalan que esto podría ser un error.

Wesley Sneijder, ex futbolista holandés que ganó la Champions League con el Inter de Milan en 2010, opinó acerca de lo que puede ser el gran traspaso del 2020 y adelantó que su recomendación para el goleador sudamericano interfiere con sus planes. Claro, el ex punta dejó en claro en diálogo con Sportsmail que su pasado le genera una mirada imparcial del asunto: “A mi no me gusta el Barcelona, yo jugué en el Real Madrid”.

“Le recomiendo el Real Madrid. A un jugador que es físicamente fuerte y mentalmente fuerte solo puedo decirle que intente jugar para el Real Madrid, pero solo después de muchos años en el Inter”, sostuvo el hombre que vistió la camiseta blanca entre 2007 y 2009.

Más allá del consejo de Sneijder, el Real Madrid no tiene en carpeta al ex jugador de Racing Club, sino que sus millones están guardados para estrellas como los franceses Kylian Mbappé o Paul Pogba. Por su parte, Martínez tiene el deseo de jugar en el Barcelona junto a Lionel Messi, con quien comparte equipo en la selección argentina y hasta el momento esto no ha sido posible por las trabas que ha puesto el Inter.

Sneijder jugó dos temporadas en el Real Madrid y luego se marchó al Inter de Milan (Shutterstock)

Esta semana, el director deportivo del elenco italiano, Giuseppe Marotta, insistió: “Por parte del Inter no existe la voluntad de vender a Lautaro: es joven, tiene futuro y es un jugador importante para Conte. Aunque, por supuesto, hay una cláusula...". Es que su club tiene como objetivo ganar la Champions League 2020/21 y es por eso que quieren retener al artillero argentino.

Por su parte, Sneijder fue noticia por estos días cuando en el blog del periodista italiano, Gianluca Di Marzio reconoció: “Podría haberme convertido en Messi o Ronaldo. Simplemente no tenía ganas”. “Leo y Cristiano son diferentes, han hecho muchos sacrificios. Y eso está bien para mí: mi carrera, a pesar de esto, fue increíble”, consideró el futbolista que cuenta con un subcampeonato del mundo (Sudáfrica 2010), una Champions League (2009-10) y un título de liga en cada una de las que participó (Eredivisie, La Liga, Serie A y 2 en la Superliga turca), entre sus palmarés.

Durante sus dos temporadas en La Liga de España, competencia por la que también pasó Cristiano Ronaldo y en la que continúa Lionel Messi, el oriundo de Utrecht disputó 52 partidos, marcó 11 goles y dio 10 asistencias, mientras que a lo largo de su carrera fueron 573 los enfrentamientos en los que participó, con un número total de 152 tantos y 143 pases clave.

