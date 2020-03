Lo que podría explicar la decisión de los árbitros de no señalar como infracción la posible posición adelantada de Vidal es que el jugador chileno está detrás de toda la defensa y deja que su rival despeje el balón antes de intervenir. Sin lugar a dudas estaba en posición de fuera de juego pero no debe sancionarse si no participa y el toque del contrario abrió un nuevo capítulo en esa jugada que fue muy discutida pero dio el triunfo al FC Barcelona.