Con el paso del tiempo, Guardiola reconoció que fue clave el presidente del Barcelona de entonces, Joan Laporta, cuando le recomendó que “sería un error que se quede cuando él quiere irse a los Juegos, hay que dejarlo ir” y lo mismo le recomendó su entonces mano derecha Manel Estiarte, considerado el mejor jugador de la historia del waterpolo. La ventaja es que el propio Guardiola había ganado la medalla dorada de fútbol en 1992 y sabía lo que significaba. Lo dejaron ir y Messi ganó la medalla y volvió de la mejor forma posible. Guardiola dice que en ese tiempo entendió cómo hay que tratarlo, que el choque de trenes con él no sirve y que hay que respetar sus encierros (Messi no quería hablar con él ni cuando le preguntaba qué le pasaba). Hasta las instrucciones para él eran indirectas en una charla técnica: “Hoy los delanteros van a presionar arriba, porque Leo lo va a hacer también y no podemos dejarlo solo”, como se cuenta en el libro “Messi”, de Guillem Balagué.