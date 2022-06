A los 18 años, Coco Gauff venció a Martina Trevisan y jugará la final de Roland Garros

*Lo mejor de la victoria de Coco Gauff

La joven estadounidense Coco Gauff disputará el sábado a sus 18 años su primera final de un Grand Slam tras vencer este jueves en semifinales de Roland Garros a la italiana Martina Trevisan por 6-3 y 6-1 en casi una hora y media de juego. El título lo definirá ante la gran favorita, la polaca Iga Swiatek, que logró su 34º triunfo consecutivo al derrotar en la otra semifinal a la rusa Daria Kasatkina por 6-2 y 6-1.

La número 23 del ranking de la WTA se convierte en la finalista más joven de un Grand Slam desde que la rusa Maria Sharapova ganara Wimbledon en 2004. La norteamericana ya había protagonizado buenos resultados en los ‘grandes’, como cuando llegó a cuartos el año pasado en París o cuando accedió a octavos de final en Wimbledon en 2019 con apenas 15 años. Cabe recordar que el récord de la más joven en ganar un Grand Slam lo ostenta la suiza, de origen checoslovaco, Martina Hingis, quien se coronó en el Abierto de Australia en 1997 con apenas 16 años y 177 días.

“Ahora mismo me siento un poco en ‘shock’. No sabía cómo reaccionar tras el partido. Me he quedado sin palabras”, dijo abrumada en la entrevista posterior al encuentro. En diálogo con la televisión, la joven estrella aprovechó para hablar sobre la situación en su país y el debate por las armas: “Es una final de Grand Slam, pero están sucediendo muchas cosas en el mundo, especialmente en los Estados unidos Creo que no es importante estresarse por un partido de tenis”.

Gauff habló pocas horas después de que un hombre armado matara al menos a cuatro personas en el edificio de un hospital en Tulsa, Oklahoma, el último de una serie de tiroteos masivos en los Estados Unidos en las últimas semanas. Los asesinatos se producen cuando las familias de Texas entierran a sus muertos después de que un tiroteo en una escuela dejara 19 niños muertos solo ocho días antes.

