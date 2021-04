Quién es Nicolás Larcamón el técnico de Puebla alabado por ‘Tuca’ Ferretti, Javier Aguirre y Santiago Solari

Nicolás Larcamón, directos técnico de Puebla (Foto: Cortesía/ Club Puebla)

A sus 36 años y de primer ingreso en el futbol mexicano, el técnico argentino Nicolás Larcamón sorprende por su propuesta futbolística en Guardianes 2021.

Hoy, Nicolás Larcamón tiene al Puebla en el tercer lugar con una plaza directa a la liguilla, a falta de dos fechas para que concluya la fase regular; con 26 puntos ha asegurado por lo menos el repechaje, cuando se pensaba que el suplir a Juan Reynoso en el timón iba a ser un dolor de cabeza para la directiva.

Puebla es de los planteles con menor nómina en la Liga MX, algo que a Nicolás Larcamón no le ha impedido convertir a los de La Franja en uno de los animadores del torneo. La forma en que el estratega conduce a Puebla no ha pasado desapercibido para entrenadores con mayor jerarquía y recorrido, lo cual es una de sus mejores satisfacciones en su corta estancia en México.

En entrevista con ESPN Digital, reveló que su futbol ha sido alabado por Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, Javier ‘Vasco’ Aguirre y Santiago Solari, y previo a su debut en la Liga MX ante Chivas, Víctor Manuel Vucetich le deseo mucho éxito.

Nicolás Larcamón ha tenido un buen desempeño en su paso por la Liga Mx (Foto: Twitter/ @ClubPueblaMX)

“La oportunidad de haber dirigido contra grandísimos entrenadores, como ‘Vasco’ Aguirre, Santi Solari, ‘Tuca’ Ferretti y Vucetich me han hecho sentir muy a gusto. Me han reconocido mucho el trabajo”. Agrega que hace unos años “los veía como personas que estaban en un nivel muchísimo más alto y no los veía tan próximos a poder enfrentarlos. Eso ha sido muy especial para mí y lo he disfrutado mucho”.

Para Nicolás Larcamón, recibir positivas opiniones de todos ellos es un elogio que le anima a seguir adelante.

“Me han dicho palabras muy especiales, tanto el ‘Vasco’, como el ‘Tuca’ y Solari. El mismo Vucetich en la primera fecha, cuando yo no había ni siquiera disputado un minuto, también tuvo buenas palabras para conmigo. Han sido de muy, muy buen trato hacia mí y eso habla mucho de la calidad de persona y de la trayectoria que tiene cada uno”.

El timonel del Puebla aseguró que Aguirre, ‘Tuca’ y Solari “me felicitaron por la expresión futbolística del equipo; me felicitaron, dándome aliento para toda mi estadía en el país”.

El único que ha vencido a Cruz Azul en el Estadio Azteca

La primera victoria de Nicolás Larcamón la obtuvo sobre el superlíder Cruz Azul, en la segunda jornada, y Puebla es hasta hoy el único equipo que ha vencido a los celestes en el Estadio Azteca.

Javier Salas, jugador de Club Puebla (Foto: Cortesía/ Club Puebla Cesar Gomez/ JAM MEDIA)

Para Nicolás Larcamón, ser joven no significa mucho cuando hay capacidad. Tiene 36 años y es el más joven de la Liga MX. “Soy joven en edad, pero tengo ya casi 200 partidos dirigidos (en cinco años). La experiencia no la determina si tienes 38, 40, 45 años o más, sino la cantidad de procesos vividos y ya son cinco los clubes que dirigí (uno en Venezuela, tres en Chile y uno en México” y señala con cierto orgullo que en todos lados sus procesos han sido exitosos y positivos. “Tengo bastante experiencia como técnico”, arma que espera sacarle el mejor partido en lo que resta del torneo regular.

Cuando se le pregunta si el éxito podría llevarlo pronto al timón de un club de mayor jerarquía en México, afirma: “Siempre estoy muy conectado con el presente. Hoy estoy muy a gusto en Puebla, muy a gusto en México y mi familia igualmente, así como quienes vinieron conmigo. Hasta hoy estoy contento con la experiencia; pero uno sabe que el futbol es muy dinámico y a veces se presentan oportunidades en otro lugar y hay que evaluarlas; por ahora estoy en feliz en donde estoy y enfocado en hacer un gran cierre de torneo con Puebla”.

SEGUIR LEYENDO: