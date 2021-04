Pablo Guede está fuera de Xolos y ya suena el nombre de Miguel Herrera para volver

Pablo Guede deja a Xolos en el lugar 11 del torneo (Foto: EFE/Luis Enrique Granados)

Xolos de Tijuana anunciaron hoy que Pablo Guede deja la dirección del equipo. A través de sus redes sociales, la entidad tijuanense dio las gracias al entrenador y le deseó “el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos”.

Pablo Guede deja a Xolos en el lugar 11 del torneo, con cuatro victorias, mismo número de empates y seis derrotas, además de vivir problemas fuertes en la porcentual.

El haber ido ganando por 2-0 y terminar perdiendo 2-3 en casa, fue la gota que derramó el vaso. En su última conferencia de prensa como estratega de Tijuana, Guede dejó en evidencia su frustración e impotencia por la manera en que fueron derrotados por Mazatlán.

A través de sus redes sociales, la entidad tijuanense dio las gracias al entrenador (Foto: Twitter/@Xolos)

“Te da mucha bronca, mucha tristeza perder un partido como lo perdimos. Pero esto es futbol y estos partidos realmente duelen, más perdiendo en casa, con un 2-0 a favor, teniendo claras, el equipo rival no generaba peligro y te termina ganando el partido… no sé qué responder porque no es fácil. Esta derrota es jodida, jodida porque no puedes ir ganando 2 a 0 en casa y perder el partido”, comentó Guede, quien minutos más tarde renunció.

Después de 33 partidos dirigiendo a Xolos, el sudamericano ganó solamente ocho juegos, empatando otros ocho y perdiendo 17, para una efectividad del 32 por ciento, misma que se quedó muy lejos de las expectativas.

Xolos enfrentará a Chivas en el estadio Akron el próximo fin de semana en duelo correspondiente a la Jornada 15. Posteriormente recibirá a Necaxa y cerrará la fase regular del Guard1anes Clausura 2021 en el Estadio Azteca contra Cruz Azul.

Miguel Herrera suena como opción

Comienza a sonar el nombre de Miguel Herrera para llegar a Tijuana (Foto: EFE/ Luis Enrique Granados)

Aunque todo son rumores por el momento, comienza a sonar el nombre de Miguel Herrera para llegar a Tijuana. Cabe recordar que el “Piojo” ya dirigió con buenos resultados a Xolos tras su paso en Selección Nacional. En año y medio con la escuadra de la frontera, logró dos lideratos generales, aunque no pudo materializarlo en títulos.

En esa etapa, Miguel dirigió 51 partidos, ganando 22, empatando 16 y perdiendo 13, para una efectividad del 53 por ciento.

SEGUIR LEYENDO: