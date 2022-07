El regreso goleador de Alison González dio la victoria al América sobre Mazatlán

Alison González anotó sus primeros dos goles con el América. Foto: Club América Femeni

Poco más de siete meses más tarde, Alison González volvió a marcar en la Liga MX Femenil. La futbolista de 20 años de edad está de vuelta luego de recuperarse de una lesión que la mantuvo alejada de las canchas desde diciembre de 2021 y ya fue factor clave para que el América consiguieran el triunfo ante Mazatlán.

Aunque Alison llegó como refuerzo azulcrema para el Clausura 2022, el encuentro en la cancha del Estadio Kraken es apenas su segundo con la institución (debutó contra Atlas en la jornada tres). Además del doblete de Aligol, Nicki Hernández también anotó para un marcador final de tres goles por cero. El duelo correspondió a la fecha cuatro del Apertura 2022 y representó el tercera victoria del equipo en lo que va del torneo.

Las capitalinas fueron el equipo dominante durante casi todo el partido. Ello se materializó antes de los diez minutos de juego con el primer tanto a su favor en un gran jugada personal en la que González recorrió la banda del campo, encaró hacia el arco rival y tras quitarse a una rival, disparó para vencer a la guardameta y romper el empate.

Alison González anotó sus primeros dos goles con el América. Foto: Club América Femeni

Rebasada la media hora en el reloj cayó el segundo tanto del América. Una jugada colectiva terminó con el esférico en los pies de Alison cerca del manchón penal y sin pensarldo dos veces remató. El balón terminó dentro de la portería por segunda vez. En la celebración de ambas anotaciones destaca que todas las compañeras en cancha se acercaron a felictar a la goleadora.

“A nivel general, todavía tenemos que mejorar muchísimo. Es verdad que con los nombres que teníamos en el campo invitábamos a ser verticales, a tener duelos por fuera, a tener esa posesión o esa verticalidad, incluso por dentro con Katty con Alison, pero es obvio que nosotros no buscamos solamente un resultado, buscamos mucho más. No nos sentimos ante todo conformes con lo que ha sucedido en el campo, sí con el resultado, pero no en la forma de conseguirlo”, dijo el español Ángel Villacampa, entrenador americanista.

Con la victoria, América llegó a diez puntos y se ubicó en la segunda posición de la clasificación. El balance del equipo hasta el momento es de tres triunfos (Toluca, Santos Laguna y Mazatlán)y un empate (Atlas), cen cuanto a ofensiva y defensiva registra nueve goles a favor y tres en contra. Por su parte, las Cañoneras sumaron su tercera derrota del semestre y son décimo sextas en la tabla.

Alison González anotó sus primeros dos goles con el América. Foto: Club América Femeni

Para la jornada cinco las azulcremas recibirán a las cuatro veces campeonas de liga, las Tigres de la UANL. “Yo creo que el partido de Tigres va a tener muy poco que ver con el partido ante Maza. No solamente en el planteamiento nuestro, sino también seguramente en lo que nos van a proponer. A pesar de que jugamos en casa, seguramente ese partido se va a decidir en pequeños detalles como suele suceder en los últimos enfrentamientos que han habido entre el América y Tigres”, sentenció el entrenador.

Villacampa llegó en este mismo verano a la Ciudad de México proveniente del fútbol europeo, específicamente de la Liga Iberdrola en su país natal, donde ha dirigido a los equipos femeniles del Levante (2021), Atlhetic Club de Bilbao (2019-2021) y Atlético de Madrid (2015-2018). Entre sus logros más destacados que lucen en su palmarés son una Supercopa de España, una Copa de la Reina y dos títulos de la primera división.

SEGUIR LEYENDO: