Chivas sumó ante León su cuarto juego consecutivo sin ganar en el Apertura 2022 de la Liga MX

Guadalajara sumó su cuarto juego sin ganar en el Apertura 2022. Foto: @Chivas

Inició la actividad de la jornada cuatro del Apertura 2022 de la Liga MX con el encuentro entre Guadalajara y León. El cuadro rojiblanco adelantó su partido debido al compromiso que tiene por disputar ante la Juventus de Turín en los Estados Unidos. Es entonces que, con la cancha del Estadio Akron como escenario, Chivas no pasó del empate a cero goles en contra de los guanajuatenses y sumó su cuarto juego al hilo sin conseguir una victoria.

El semestre no ha iniciado de la mejor forma para el cuadro que dirige Ricardo Cadena. No sólo no ha podido sumar de a tres unidades, sino que el equipo sólo ha marcado un gol a favor, es decir, promedia 0.25 anotaciones por partido y tiene junto a Tijuana, el peor registro ofensivo de la temporada. La diferencia es que a los fronterizos aún les resta disputar su duelo de la cuarta fecha.

Fueron dos jugadas claves las que le negaron el primer triunfo a Guadalajara: un gol de Alexis Vega anulado tras la intervención del VAR y un penalti fallado por Cristian Chicote Calderón. Ambas jugadas ocurridas durante la primera mitad del timepo reglamentario. La polémica, sin embargo, se centró en la jugada de Vega quien marcó un golazo desde fuera del área y tras la revisión del vdeo-arbitraje se determinó un fuera de lugar.

“Te deja una sensación amarga (no ganar), lamentablemente no ha sido posible. En el tema del VAR, hay situaciones donde no me quedan muy claro. Pero tenemos que aceptar dentro de un juego la decisión del árbitro que va, revisa y decide. No nos ha sido nada favorable a nosotros y por eso te deja una sensación muy amarga el no poder festejar o conseguir los goles que en este torneo el equipo ha logrado en casa y que el VAR se ha encargado de anularlos”, acusó el entrenador Cadena.

En conferencia de prensa, el técnico rojiblanco hizo referencia a la falta de goles y dejó entrever que, si bien debe resolverse, se trata de un tema que todavía no le preocupa porque la generación de jugadas de peligro está en buen nivel. Además, respaldó al Chicote tras su falla en lo que podría haber representado la anotación de la victoria.

“Me tiene ocupado el buscar que haya efectividad y que el equipo pueda concretar las situaciones (de gol). De Chicote te puedo decir que todos los jugadores van a ser siempre opción para mí, darles mi confianza y apoyo. Sólo quien no se atreve a tomar la pelota o no está ahí para cobrar, no erra. De mi parte levantarle el ánimo, levantar la confianza porque todavía había 45 minutos en disputa y al salir darle todo mi apoyo”, comentó.

De esta forma y luego del punto obtenido, los tapatíos apenas pudieron escalar una posición en la tabla general. Con tres unidades logrados, se ubican en el décimo cuarto puesto, pero con la característica de haber jugado un partido por adelantado. Chivas viajará a Las Vegas, Nevada, para medirse ante la Juventus en partido amistos el viernes 22 de julio en punto de las 22:00 horas en el Allegiant Stadium.

León por su parte, es quinto lugar con seis puntos. El resto de la jornada comenzará con el Querétaro vs Monterrey. Posteriormente se llevarán a cabo Mazatlán vs San Luis, Necaxa vs Juárez, Toluca vs Santos, Cruz Azul vs Puebla, Tijuana vs América, Tigres vs Atlas y finalmente Pachuca vs Pumas es el juego que clausura la cuarta fecha.

