Tata Martino confesó que no quiere a Chicharito en la Selección Mexicana

Javier Hernández no volverá con la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022 (Foto: Daniel Becerril/REUTERS)

Aunque funcionarios de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) habían dado atisbos sobre la negativa del seleccionador nacional para convocar a Javier Hernández, los rumores tuvieron su desenlace. Minutos después de que se dieran a conocer los rivales que enfrentará el Tricolor rumbo a Qatar 2022, el propio Gerardo Martino confirmó que la ausencia del goleador del Galaxy de Los Ángeles ha sido por su propia decisión, aunque no brindó el motivo.

“Javier Hernández no está porque el entrenador en turno no lo ha elegido en estos últimos dos años y casi tres, pero dicho esto quiero decir que no hay nada que yo tenga que compartir con los medios. Toda cuestión que sucede dentro del ámbito de la Selección Nacional se resuelve dentro de la Selección Nacional”, confesó ante los medios de comunicación este martes 12 de abril.

Con su declaración, el Tata Martino casi ha cerrado toda posibilidad de que el Chicharito Hernández vuelva a vestir la camiseta de la Selección Mexicana antes o durante el Mundial de Qatar 2022. Cabe mencionar que el argentino ha sido criticado y cuestionado por no convocar al artillero que atraviesa por un buen arranque de temporada con el Galaxy en la MLS.

Información en desarrollo*