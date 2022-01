La emotiva despedida de Luis Romo de Cruz Azul

Luis Romo anunció su salida de Cruz Azul a través de sus redes sociales. (Foto: twitter/@Luis3Romo)

Lo que era un rumor hace semanas hoy es una realidad. Luis Romo se desprende de Cruz Azul para comenzar una nueva aventura con los Rayados de Monterrey. El mediocampista mexicano de 26 años se convirtió en el segundo refuerzo del equipo del norte. A pesar de no haberse ido en los mejores términos del equipo cementero, este le dedicó un emotivo mensaje a La Máquina en su cuenta de Twitter.

“Una despedida nunca es fácil, hoy nuestros caminos se separan, se vienen nuevos retos en mi carrera por alcanzar, pero quiero agradecer de corazón a la directiva, compañeros y sobre todo a la gran afición por todo su apoyo y muestras de cariño para mi y mi familia…” escribió Romo

Desde que Luis Romo llegó a La Máquina, demostró ser un jugador diferente. Su capacidad para atacar, defender y crear jugadas rápidamente lo colocaron como un titular indiscutible en el esquema de Juan Reynoso. Por si fuera poco, se le recibió como un jugador salido de la cantera. A pesar de que venía del Querétaro, el futbolista comenzó su carrera en las fuerzas básicas de Cruz Azul, sin embargo, a los 14 años se fue al equipo de los Gallos Blancos.

Con ello, Romo aseguró que siempre había sentido los colores de Cruz Azul y que llegar al equipo era un sueño hecho realidad para él. Después de tres temporadas, el proceso termina.

Luis Romo marcó 9 goles en su paso por Cruz Azul. (Foto: EFE/José Méndez/Archivo)

Ahora comenzará una nueva etapa en la carrera profesional de Luis Romo en Monterrey. La transacción que lo llevó al equipo rayado constó de un intercambio. Por su parte, el jugador que llegó a Cruz Azul fue Charly Rodríguez. Con información de ESPN, se dice que el club celeste tuvo que pagar 2.5 MDD extra, los cuales pedía el equipo del norte debido a la diferencia de edades entre ambos jugadores.

“Cruz Azul ha sido sin duda nuestro hogar y es un sueño ser parte de esta gran institución. Me llevo los mejores recuerdos, nunca olvidaré haber logrado la 9na juntos! Siempre estarán en mi corazón familia Cruz Azul”, concluyó Romo.

Se estipula que Luis Romo no se fue en las mejores condiciones de Cruz Azul. Después de haber levantado el campeonato con el equipo, el jugador expresó vehementemente su deseo por jugar en Europa, sin embargo, la directiva celeste no aceptó las ofertas que llegaron por él, ya que no eran ni la cuarta parte del valor de mercado del jugador. Debido a que Luis terminaba contrato en diciembre de 2022, la institución celeste no quiso repetir lo ocurrido con Orbelín Pineda y buscaron obtener algo a cambio de la salida del jugador.

Luis Romo hizo el gol en la final de ida ante Santos en el Clausura 2021. (Foto: Twitter / @Cruz Azul)

Por lo pronto, el mediocampista se va como uno de los mejores jugadores que han pasado por Cruz Azul en los últimos años. En el torneo Clausura 2021 vivió uno de los mejores certámenes de su carrera, con goles y asistencias. De hecho, logró marcar el tanto más importante de su historial futbolístico. En la final de ida ante Santos, Romo anotó el único gol del partido, esto al poder amagar a cuatro rivales en el área.

Ahora, Luis Romo firmó un contrato por cuatro años con el equipo de Monterrey, se desconoce si tendrá alguna cláusula de rescisión en caso de que algún otro equipo quiera hacerse de sus servicios. De igual manera, el jugador comentó a inicios de año que una de sus prioridades es llegar a su máximo nivel para poder jugar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana.

El jugador ya ha sido convocado en varias ocasiones por Gerardo el Tata Martino, sin embargo, no ha logrado afianzarse como titular en la selección absoluta.





