Las estrellas del fútbol mundial que podrían quedar libres en 2022

Kylian Mbappé (PSG), Paul Pogba (Manchester United), Paulo Dybala (Juventus), Ángel Di María (PSG) y Luis Suárez (Atlético de Madrid), son algunas de las figuras que podrían quedar libres en 2022

El año pasado quedó marcado en la historia del fútbol mundial como uno de los mercados de pases más vibrantes que se hagan vivido, sobre todo por la marcha de Lionel Messi del Barcelona al París Saint-Germain (PSG) y el regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United. Pero 2022 podría no quedarse atrás porque hay varias figuras de renombre cuyos vínculos expiran en junio y podrían cambiar de club sin la necesidad de que haya dinero de por medio. Vale aclarar que desde el 1 de enero estos futbolistas ya tienen el permiso de la FIFA para negociar con otros equipos.

Sin dudas, el apellido que más se destaca en este contexto es el de Kylian Mbappé. El francés de 25 años confirmó hace algunos días que cumplirá con su contrato en el PSG hasta junio, pero no aseguró que continúe. Llamado a ser la gran estrella de los próximos años, el delantero es la obsesión del Real Madrid y varios portales europeos aseveran que los contactos entre ambas partes existen desde hace tiempo y no sería ninguna sorpresa ver al Joven Maravilla con la camiseta blanca y el número 7 en julio.

Un compatriota de Mbappé también será noticia en 2022. Paul Pogba será agente libre en junio cuando termine su vínculo con el Manchester United. El talentoso mediocampista de 28 años es uno de los más solicitados por los grandes clubes de Europa como la Juventus, el Real Madrid y el PSG. El que haga la mejor oferta, se quedará con el francés.

Otro que podría viajar a Madrid para jugar en el Santiago Bernabéu es Antonio Rüdiger, quien actualmente se encuentra en el Chelsea, pero ha rechazado todas las ofertas de renovación que recibió en los últimos meses. El zaguero alemán de 28 años es uno de los mejores en su puesto y el Bayern Múnich también lo tiene en la mira.

El centrocampista francés Paul Pogba será uno de los futbolistas más pretendidos en el mercado de pases (EFE)

La gran sorpresa en esta nómina la da Ousmane Dembélé. El ex Borussia Dortmund nunca pudo rendir en el Barcelona como se esperaba y por eso la dirigencia catalana le realizó una oferta de renovación que parece no satisfacer sus pretensiones. Sus constantes lesiones y algunos actos de indisciplina han generado que la dirigencia blaugrana entienda que no merece tener uno de los mejores salarios del plantel y por eso las negociaciones entre ambas partes han iniciado con el pie izquierdo. De este modo, si los intereses no confluyen en el corto plazo, el extremo francés quedará en julio con la carta de libertad en sus manos.

Paulo Dybala tampoco ha acordado su renovación con la Juventus y, salvo que cambie de parecer, en junio dirá adiós al cuadro italiano. La Joya de 28 años, tendrá un semestre clave en el que buscará lucirse para poder meterse en la lista de 23 futbolistas que representarán a la Argentina en Qatar 2022. Su nombre será uno de los más solicitados en el próximo mercado de pases si no extiende su vínculo con el elenco turinés.

El otro argentino que podría quedar libre es Ángel Di María, que con 33 años ya ha mencionado sus ganas de regresar a su país para vestir los colores de Rosario Central. Sin embargo, cuesta creer que algún equipo europeo no busque tentarlo en estos meses.

El Atlético de Madrid podría sufrir también dos bajas sensibles como Felipe y Luis Suárez. El entrenador Diego Pablo Simeone quiere contar con el uruguayo, pero es el delantero quien debe decidir si acepta continuar vistiendo la camiseta del Aleti u opta por otro destino.

El Real Madrid tiene la intención de renovarle a Luka Modric por un año más pero aún no hubo acuerdo (EFE)

Mientras que en el Real Madrid la puerta de salida parece gigante. Son varios los pesos pesados seguramente se marcharán libres ya que la dirigencia no pretende contar con ellos, como el galés Gareth Bale, el español Isco, el brasileño Marcelo o Luka Modric. El croata es el único de los tres que tiene continuidad, pero con 36 años la Casa Blanca le ofrecería solo un año más de contrato, algo que tal vez el ex Inter de Milan no acepte.

El Chelsea, último campeón de la Champions, sabe que sufrirá una sangría en su parte baja al final de la actual temporada porque a Rüdiger hay que sumarle a Thiago Silva, Andreas Christensen, César Azpilicueta. El experimentado central brasileño está siendo buscado por varios clubes de su país, mientras que el danés y el español fueron pedidos que Xavi Hernández les habría hecho a los dirigentes del Barcelona.

La lista de futbolistas que podrían quedar libres es larga, pero también se destacan Ivan Perisic, del Inter de Milan, Hugo Lloris, del Tottenham, Alexandre Lacazette, del Arsenal, Lorenzo Insigne, del Napoli, Juan Cuadrado, de la Juventus, Boubacar Kamara, del Olympique Marsella y Jesse Lingard, del Manchester United.

