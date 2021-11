El peculiar regalo del Tecatito Corona a su esposa por su décimo aniversario como pareja

Tecatito otorgó un romántico regalo a su esposa (Foto: Instagram/@jesustecatitoc)

El amor es una de las facetas que también viven los futbolistas, en esta ocasión fue Jesús Manuel Tecatito Corona, quien celebró su decimo aniversario desde la concentración en Cincinnati. No obstante, el hecho de estar preparando uno de los partidos más importantes de las eliminatorias de Concacaf, no le impidió darle un detalle a su esposa, Gabriela García.

A través de sus redes sociales, García mostró los detalles que el extremo mexicano había tenido por su aniversario número 10. El primero de ellos fue un mensaje en el cielo; una avioneta sobrevoló los aires colgando un mensaje que decía: “Felices 10 años amor. Te amo GC”. Ante tal acto, la pareja de Corona contestó en redes, “Te Amo, nunca dejas de sorprenderme” etiquetando el perfil del Tecatito.

El segundo regalo fue un arreglo de rosas, mismas que fueron publicadas en la cuenta oficial de Gabriela García, con la leyenda “Por siempre”.

El mensaje de Tecatito a su esposa se pudo leer en los cielos (Foto: Instagram/bygabrielagv)

A su vez, en las publicaciones de García en Instagram, también sonó la melodía de 100 años interpretada por el cantante de origen dominicano Prince Royce, y el dúo estadounidense Ha*Ash.

“Llenas mis días completos de tan buen humor. Y me enseñaste a ver las piedras del camino como un escalón. Por eso eres tú mi plan favorito...Contigo yo me quedo hasta el infinito. Y no entiendo como lo lograste pero sé que hoy (hoy) de ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das”, se oye en las historias de Instagram de García.

Por su parte, Tecatito también subió la imagen que su esposa había tomado y colocó otro mensaje, ahora en sus redes: “Feliz día amor, siempre juntos. TE AMO”, además de colocar la misma melodía que su pareja.

Este fue otro de los regalos por parte del extremo mexicano (Foto: Instagram/bygabrielagv)

Jesús Manuel Corona y Gabriela García han conformado una familia con dos hijos, un niño y una niña, a pesar de que en 2017, ambos perdieron a un bebé por complicaciones en el embarazo. Para Gabriela la familia es vital y lo ha hecho saber en diversas publicaciones de su cuenta de Instagram.

“Mi familia es el pañuelo que seca mis lágrimas y acaricia mi alma. Es mi casa, el lugar que me arropa, el que huele a infancia y a madurez, a crecimiento, a aprendizaje, a superación en equipo. Entre sus abrazos y sus besos se encuentran todas las respuestas a mis qué, por qué, cómo y dónde...Puede que haya momentos en los que se hayan roto ciertas cosas, pero mi familia siempre es mi origen y mi destino. Un grupo de aliados, de personas imperfectas, que pueden luchar juntos contra lo que venga, sea viento o sea marea. LOS AMO GCJG”, se aprecia en una fotografía en donde aparecen los cuatro.

Tata Martino expuso el apoyo a Tecatito Corona (Foto: José Méndez/EFE)

El extremo mexicano no atraviesa el mejor momento de su carrera. En el Porto ha perdido protagonismo por su posible salida, y en la Selección Mexicana no ha rendido lo que se espera de uno de los futbolistas más talentosos del país.

Las críticas y señalamientos han llegado en los últimos compromisos que ha tenido el Tri, y Corona no ha podido destacarse. Ahora, contra Estados Unidos puede revertirlo regalando una buena actuación en el partido en el TQL Stadium. Además, cuenta con el respaldo de Gerardo Tata Martino quien recientemente manifestó que está cerca de los elementos de su plantel

“Las situaciones individuales las vamos observando y teniendo contacto, hemos hablado con Jesús Corona y con Sebastián (Córdova) hablamos en esta concentración, no tanto con Luis (Romo). Hemos tenido contacto, siempre estamos cerca de los futbolistas”, afirmó el Tata en conferencia de prensa previo al juego contra Estados Unidos.

SEGUIR LEYENDO: