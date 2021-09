El gesto de Klopp con un aficionado del Liverpool que luchó contra el cáncer: la emotiva carta que se viralizó

Los aficionados del Liverpool adoran a Jürgen Klopp (Reuters/Lee Smith)

Es uno de los mejores entrenadores de fútbol a nivel mundial, pero Jürgen Klopp también se destaca con cálidos gestos con la afición del Liverpool, equipo donde dirige desde seis años y al que llevó a ganarlo todo. En este caso el DT alemán se enteró hace unos meses del delicado estado de salud de uno de los aficionados y tuvo la delicadeza de escribirle una carta firmada por él.

El germano suele brindarse en un ciento por ciento con sus jugadores, utileros y todos los que están vinculados al equipo rojo. Su frescura y correspondencia le permitió ganarse el corazón de todos desde que llegó a la entidad inglesa en la temporada 2015/2016.

Más allá de su trabajo y de los resultados positivos, y a pesar de que en los últimos dos años no pudieron conseguir los principales objetivos como una Champions League o la Premier League, Klopp suele estar en todos los detalles.

Esa forma de ser le permitió que en cada presentación del Liverpool sea ovacionado más allá de cómo termine su equipo. Los llevó a la cima de Europa y del mundo en 2019 y con eso marcó a fuego a los hinchas del Liverpool.

El posteo con la carta de Klopp al hincha del Liverpool

En pasado abril le mandó una carta a Owen Copland, un fiel seguidor del Liverpool que fue diagnosticado con cáncer cerebral terminal. Ahora hizo lo propio con un joven llamado Chris, quien luchó contra un cáncer que lamentablemente lo venció. El joven hincha de los “Reds” falleció el pasado viernes después de varios tratamientos.

Fue su hermano Andy quien compartió la triste noticia en las redes sociales. “Mi hermano mayor perdió hoy su valiente batalla contra el cáncer. RIP Chris. Absolutamente devastado”, escribió.

Luego de dos jornadas sin posteos, Andy volvió a comunicarse por su cuenta de Twitter para difundir un loable mensaje, que mostró la imagen de la carta que le envió el mismo Jürgen a Chris mientras este se sometió duros tratamientos para combatir su enfermedad. “Mi hermano recibió esta carta de Jürgen Klopp mientras recibía tratamiento para su cáncer. Qué caballero”, escribió, y recibió el apoyo en la red social.

LA CARTA COMPLETA DE KLOPP

“Querido Chris, Primeramente, espero que no te importe que te escriba, solo quiero que sepas que todos dentro de la familia del Liverpool estamos a tu lado”.

“Eso es mucha gente, y hay ocasiones en las que paro y pienso en tantísima gente nos está apoyando a mí y a mis jugadores y me explota la cabeza. Pero el hecho de que nos mantengamos todos unidos es lo que hace que este club sea tan especial”.

“Espero que en esta ocasión no les importe que hable en nombre de todos ellos cuando digo que estamos todos contigo. No son solo palabras, es algo que realmente nos importa. Cuando escucho a mis jugadores hablar de lo que les ayuda en días difíciles, una de las cosas que todos dicen es que el respaldo del club y de la afición marca la diferencia”.

“Otra cosa que me dicen es que su familia es lo más importante para ellos. Seguramente no necesite decirte esto, porque me han dicho que tienes una familia y unos amigos brillantes a tu alrededor y que todos están haciendo lo posible para apoyarte”.

“Nunca caminarás solo (You’ll never walk alone)”, concluyó el DT con la histórica frase del Liverpool arriba de su firma.

