Así reflejó la prensa mundial el malestar de Messi con Pochettino por el cambio en el PSG

Los principales portales del mundo se hicieron eco de la noticia

El debut de Lionel Messi en el Parque de los Príncipes no fue tal y como se esperaba. Más allá de que el argentino fue una de las figuras del PSG, se quedó con las ganas de marcar un gol y encima fue reemplazado a los 75 minutos cuando el duelo ate el Lyon estaba 1-1. Esa decisión del entrenador de Mauricio Pochettino de sacar a su mejor jugador y la posterior reacción del número 30 hicieron que el mundo se haga eco de ese episodio.

Es que la mirada del futbolista rosarino, sorprendido por haber sido sustituido, fue utilizada por los principales portales del plantea que para mostrar un posible foco de conflicto entre el delantero y su técnico. Mientras que en las redes sociales hubo una ola de memes y Poche fue el principal blanco de los usuarios, en los sitios se le dio un trato especial a este momento del juego.

Tanto L’Equipe como Le Parisien, dos de los principales portales de Francia, evitaron sumarse a la polémica, sí le dedicaron artículos especiales a la explicación de Pochettino, quien minimizó el asunto en conferencia de prensa. “Todo el mundo sabe que tenemos grandes jugadores, un plantel de 35 jugadores. Es mi decisión, no podemos jugar con más de once”, indicó al tiempo que comentó cuál fue su charla con el ex Barcelona: “Le pregunté cómo iba, me dijo que iba bien”.

En España, Marca tituló: “Una sustitución que no gustó”, mientras que AS describió a Messi como “contrariado” y habló de “polémica”. A su vez, en Inglaterra The Sun le dio un lugar primordial a esa modificación y destacó que el jugador esquivó el saludo del técnico, al tiempo que el Daily Mail utilizó un fondo negro y letras blancas para informar: “Messi fue sacado por Poche”.

La salida de uno de los mejores jugadores del planeta cuando el duelo estaba empatado y quedaban solo 15 minutos generó controversia a tal punto que Bild de Alemania habló del “primer problema” que tiene el rosarino de 34 años en París.

Más allá de la explicación de Pochettino, quien indicó que buscaba cuidar a su futbolista y que su trabajo es tomar decisiones, esta sustitución será seguramente foco de debate al menos hasta el miércoles, cuando el PSG vuelva a presentarse en lo que será su visita al Metz por la séptima jornada de la Ligue 1. Debido al triunfo de hoy, su equipo mantiene puntaje ideal y se ubica en la cima de la tabla por arriba del Olympique de Marsella, que tiene 5 unidades menos y es su inmediato perseguidor.

Así reflejaron la noticia los principales portales de Europa:

Marca, España

"Messi desaíra el apretón de manos de Pochettino después de ser sustituido en la victoria del PSG sobre el Lyon", The Sun, Inglaterra

"Primer problema de Messi para el París", Bild, Alemania

"El malentendido de Messi cuando se fue ante Pochettino", RMC Sports, Francia

AS, España

Ovación, Uruguay

Goal

"Mauricio Pochettino sobre la salida de Messi: 'Estoy aquí para tomar decisiones'", L'Equipe, Francia

"Conmocionado Lionel Messi es sacado por Mauricio Pochettino", Daily Mail, Inglaterra

La Vanguardia, España

