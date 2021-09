La inimaginable narración del Perro Bermúdez que salvó a Paco Villa de ser detenidos en Alemania

Perro Bermúdez y Paco Villa (Foto: Instagram/@enriquebermudez_/Twitter@Paco_Villa_)

La Copa Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca, por su parte la selección mexicana ya empezó los partidos eliminatorios, mientras que los comentaristas deportivos también se alistan para participar en la narración del mundial.

Cada edición mundialista, las televisoras mandan a sus mejores cronistas a cubrir el máximo evento de fútbol y con cada nueva copa mundial existen anécdotas que quedan detrás de cámaras y los micrófonos de las narraciones, tal pasó con Enrique Perro Bermúdez y Francisco Javier Villa en el Mundial de Alemania 2006.

Recientemente el Perro Bermúdez y Paco Villa confesaron que estuvieron a punto de ser detenidos en Alemania mientras circulaban por una de las carreteras alemanas. Para el podcast La pelota la que sabe ambos comentaristas contaron la ocasión en las que fueron encañonados con armas de fuego y estuvieron a punto de pisar la cárcel.

Todo empezó cuando el Perro y Villa ignoraron algunas indicaciones de los oficiales, ambos viajaban en el vehículo que usaban para trasladarse en Alemania; Villa conducía y Bermúdez de la Serna iba como copiloto. Delante de ellos pasó un vehículo de seguridad, pero por órdenes de Enrique Bermúdez no hicieron caso a su presencia y continuaron su camino.

“Nos seguimos, los policías se fueron a la derecha. No traían torreta ni nada, no había ninguna indicación, iban como civiles, cumplo las órdenes de Enrique y yo me sigo”, comentó Villa.

Continuaron su camino, Francisco Javier argumentó que algunos roces entre los comentaristas que viajaban en el vehículo los distrajo pues explicó que Eduardo Trelles y el Perro habían discutido anteriormente, por lo que sus problemas distrajeron a Paco Villa.

(Foto: Facebook de Enrique Bermúdez)

Él intentó poner música para relajar los ánimos y que ambos comentaristas evitaran discutir mientras iban a bordo. No pasó mucho tiempo cuando fueron alcanzados por el mismo vehículo y fueron amenazados con pistolas para que detuvieran su marcha.

“Como a la media hora, porque íbamos rápido, íbamos a 160 km/hr y parecía que íbamos lento, entonces se tardaron mucho tiempo en alcanzarnos. Nosotros ya pensando en otras cosas y de repente se nos emparejan en la carretera, los mismos, con pistola y ya sacaron una sirena, una torreta”, especificó Villa.

Los comentaristas se vieron obligados a seguir las órdenes de los oficiales de tránsito y fueron escoltados por la patrulla hasta la próxima gasolinera, en donde tuvieron que desviarse de su camino para seguir a los oficiales y responder sus inquietudes.

Lo que alarmó al actual equipo de TUDN es que les apuntaron con una pistola de fuego y se sintieron amenazados, por lo que no tuvieron otra opción que detenerse. El Perro Bermúdez y Paco Villa describieron la escena que vivieron:

“Cuando se salieron en una gasolinera, pues nos salimos nosotros. Ahí nos ponen ‘cuestes’, yo traía un ‘cuete’, Paco traía otro. Nos bajan encañonados con cada uno con una aquí (apuntó la frente). Y yo vi una pinche pistolota, un cuerno de chivo gigantesco cabrón”

(Foto: Twitter/@kikinfg)

Mientras ambos eran sometidos, Lalo Trelles mostró el gafete de prensa reclamando “¡Somos comentaristas!”, detalló el Perro. Pero los oficiales ignoraron la identificación y se la arrebataron y luego la titaron al piso.

Tenían a todos los comentaristas sometidos con armas y entre la confusión de lo que estaba pasando, el cronista de 71 años hizo uso de sus habilidades ante el micrófono y se puso a narrar un partido imaginario para que los policías los soltaran.

“Le empecé a narrar porque esos güeyes no nos entendían. ‘Viene un tiro y gol’, dije. Me ve ‘¿qué pedo?’, ‘soy narrador de fútbol’. Total que intenté hablar ingles y no, su pinche ingles y mi inglés de Tlaquepaque no pudimos hacer nada, pero yo salve a todos”, apuntó el Perro Bermúdez.





