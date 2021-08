El impactante récord que marcó Messi en España con su debut en el PSG y por qué Piqué e Ibai Llanos lo festejaron a la distancia

Messi, junto a Paredes, en su presentación en el equipo parisino (REUTERS/Benoit Tessier)

El debut de Lionel Messi con la casaca del PSG en el triunfo 2-0 ante el Reims fue uno de los grandes eventos deportivos de 2021. Para todo el planeta fútbol, incluido España, que perdió a uno de sus grandes faros de atracción con su salida del Barcelona. La herida se mantiene abierta, algo que quedó claro ayer en el Camp Nou, cuando a los 10 minutos del duelo ante el Getafe, los aficionados blaugranas gritaron “puto PSG” por la mudanza del ídolo, que quiso permanecer en Cataluña, pero el reglamento de la Liga en cuanto al Fair Play financiero y la paupérrima situación económica culé no permitieron el acuerdo.

Pues bien, olfateando el boom, el Grupo Kosmos (la empresa que pertenece a Gerard Piqué), junto con Enjoy Televisión, compró los derechos televisivos de la Ligue 1 y Ligue 2 francesa en España para las próximas tres temporadas. Y ofreció el partido por Telecinco y por Twitch, desde la cuenta del afamado streamer Ibai Llanos.

La repercusión fue récord: se convirtió en el partido más visto de la historia de la Ligue 1 en España. En TV, contó con 2.214.000 espectadores. En la plataforma donde Llanos es una estrella, 343.000 de promedio (560.000 de pico) y más de dos millones en total. Piqué, ex compañero de Messi en el Barsa y a la vez empresario, celebró el impacto publicando la información en su cuenta de Twitter y acompañándola con emojis de cohetes despegando. ”Esto es una absoluta locura solo con gente de España. Mil gracias de corazón. Sois muy grandes”, escribió el streamer en las redes sociales.

El posteo de Piqué destacando la repercusión del debut de Messi

No es la primera vez que Piqué apuesta por una iniciativa similar, y es que ya lo hizo este verano retransmitiendo la Copa América en el canal de Twitch de Ibai Llanos. Unas 21 retransmisiones en tres semanas que superaron los 100 mil telespectadores.

No obstante, esta inversión de Kosmos es considerablemente más alta que la de la Copa América. Aunque los términos económicos no se han hecho públicos, el anterior contrato de transmisión de la Ligue 1 en manos de Movistar+ no superaba los 2,5 millones de euros anuales (3 millones de USD), y su precio actual podría rondar esa cifra.

Piqué lamentará no contar con el astro rosarino esta temporada con el Barcelona, pero al mismo tiempo su brillo en el PSG podría hacerle ganar dinero. Al menos, a eso apostó el zaguero. Y el primer botón de muestra le devolvió un auspicioso récord.

