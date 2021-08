Mauricio Pochettino confesó que evalúa citar a Messi para el próximo partido y no descartó concretar otro fichaje estelar

Mauricio Pochettino en conferencia de prensa (Foto: Reuters)

París Saint Germain se prepara para disputar la tercera fecha de la Ligue 1 luego de los dos triunfos iniciales y la gran pregunta en torno al duelo de este viernes contra Brest como visitante es unánime: ¿Lionel Messi disputará sus primeros minutos oficiales con la indumentaria del club francés? Mauricio Pochettino afrontó la conferencia de prensa previa al juego y habló sobre distintos temas, pero con el foco puesto en esta situación.

“Todavía no hemos dado el grupo, lo daremos ahora en un rato. Después de la rueda de prensa. Estamos analizando si va a estar en el grupo o no”, reconoció el entrenador argentino ante los medios sobre la posibilidad de citar a Messi.

“Creo que lo que aporta todo el mundo lo sabe. Ya sabemos lo que es Leo, lo que representa, hablamos muchísimo en estos últimos días. Todo es positivo, hay muy buen ambiente en el grupo y él se ha adaptado muy bien, muy rápido. Estamos contentos en la forma que todo el mundo está trabajando aquí”, agregó sobre los primeros entrenamientos del rosarino.

“La conexión fue muy rápida. Muy buen feeling en el vestuario con todos sus compañeros. Lógicamente cuando hay talento en un equipo como nosotros, el entendimiento no es solamente en el vestuario sino también en el campo de juego. Contentos por la adaptación y la conexión que ha tenido con el grupo”, reforzó sobre esas primeras horas de Leo con la indumentaria del PSG.

Entre los diferentes puntos que tocó el DT argentino, se refirió al futuro de Kylian Mbappé en la entidad en medio de los rumores de transferencia al Real Madrid y abrió la puerta para el fichaje de Paul Pogba.

LAS FRASES DE POCHETTINO

• La posible reaparición de Marquinhos, Neymar y Marcos Verratti: “Estamos analizando. Los criterios son los criterios físicos por supuesto, futbolísticos y lo que es la dinámica de los grupos”.

• ¿Mbappé le dijo al plantel que se queda?: “¿Si le ha dicho al grupo de jugadores? No estoy en ese grupo de jugadores. Mis conversaciones con Kylian son todas futbolísticas, de lo que tiene que hacer mañana. Pero de este tema está clarísimo que tiene un año más de contrato si no renueva. Osea que es jugador del París Saint Germain y estamos contentos con él. Lo que me demuestra a mí es que está contento con nosotros también”.

• El día a día con Mbappé: “Lo encuentro muy bien a Kylian, motivado ,trabajando duro para hacer una buena temporada. Lo que estamos pensando es lo que vengo diciendo en las últimas semanas: Kylian es nuestro jugador y no veo que no esté aquí en este curso que iniciamos hace un par de semanas”.

• Los rumores sobre el desembarco de Pogba: “En fútbol nunca sabemos que puede pasar. Situaciones que se pueden dar inesperadas o vuelcos de otra situaciones que pueden afectar. Sabemos que hasta el mercado no se cierre hay muchos rumores y cosas que pueden pasar o no. Un club como PSG siempre está abierto a todo, y nosotros estamos abiertos a mejorar el equipo”.

• Los rumores que habrá hasta el cierre del mercado de pases: “Me gusta este períodos. Es un período que tomo muchas veces con cierto humor, siendo positivo. Este período es parte también del fútbol. Hay muchas cosas que se dicen, que se hablan. Algunas cosas pueden ser, otras cosas no pueden ser. Lo importante es que Kylian (Mbappé) está tranquilo. El club sabe lo que hace y va a hacer. Es nuestro jugador y queremos que esté con PSG. Él está tranquilo, preparando el partido de mañana que tenemos que seguir ganando”.

• El presente de Donnarumma: “Viene de ser el mejor jugador de la Eurocopa, ganó la Eurocopa con Italia. Creo que como en el caso de Leo es bastante visible todo lo que puede aportar. Su calidad al equipo y al grupo. Estamos contentos que esté aquí. La adaptación está siendo muy buena. Su energía también. Hay un ambiente muy bueno, que todos los jugadores que llegaron nuevos aportaron esa energía que muchas veces se necesita renovar en un grupo”.

