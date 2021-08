Tijuana vs Puebla: dónde y a qué hora ver el partido de la jornada 5

dónde y a qué hora ver el partido de Xolos de Tijuana vs Club Puebla (Foto: REUTERS/Jorge Duenes)

La fecha 5 del torneo Grita México A2021 comenzó este martes 17 de agosto y significó la primera de la temporada que es disputada con partidos a mitad de semana, por lo que todos los equipos tuvieron poco tiempo de preparación para afrontar la jornada.

En esta ocasión, los Xolos de Tijuana llegan tras una pésima racha que los mantiene en el fondo de la tabla, con solamente un punto de 12 posibles; mientras que el cuadro de La Franja no se encuentra muy alejado de esta realidad, al sumar apenas dos unidades en el torneo y marchar en la posición 15.

Ambas escuadras se enfrentarán esta noche en Tijuana, Baja California, donde el equipo de Robert Dante Siboldi ha perdido los dos partidos que han disputado en lo que va del campeonato. En la primera jornada contra Tigres 1-2, y luego en la fecha 3 ante el Toluca 0-2.

Robert Dante Siboldi fue el elegido para dirigir a los Xolos de Tijuana en el Grita México 2021 (Foto: Twitter/@Xolos)

El compromiso será sobre la cancha del Estadio Caliente este martes 17 de agosto a las 19:06 horas, en tiempo de local de Tijuana; mientras que el horario para el centro de México será a las 21:06 horas.

Lugar: Estadio Caliente de Tijuana

Fecha: martes 17 de agosto de 2021

Hora: 21:06 horas, tiempo del centro de México

Televisión: El encuentro será transmitido a través de televisión privada. Podrá sintonizarse mediante la cadena de Fox Sports para México; mientras que en Estados Unidos podrá visualizarse a través de ESPN+ y Fox Deportes.

Aplicación: Podrá sintonizarse a través de las aplicaciones en streaming de las televisoras de paga, como Blue To Go o Izzi Go, correspondientes a SKY e Izzi.

Nicolás Larcamón, director técnico del Club Puebla (Foto: Cortesía/ Club Puebla)





*Información en desarrollo