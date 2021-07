Un jinete dio positivo por cocaína en un control antidoping y quedó afuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El jinete australiano Jamie Kermond dio positivo de cocaína en un control antidoping para los Juegos Olímpicos (Foto: Gettyimages)

Con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 disputándose en medio de la pandemia de coronavirus, puede que muchos atletas o personal de la organización den positivo de COVID-19. Pero también están los controles antidopaje que son habituales en la competencia y ya ha saltado el primer escándalo: el jinete australiano Jamie Kermond dio positivo por cocaína.

Kermond, quien iba a participar en la prueba de saltos, fue suspendido provisionalmente tras conocerse el resultado positivo por cocaína de su prueba de doping y se perderá los Juegos Olímpicos, según anunció la delegación oceánica.

La Federación Australiana de Equitación comunicó que el jinete de 36 años tendrá “prohibida la participación en cualquier evento homologado por la AMA (Agencia Mundial antidopaje), incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio, el tiempo que dure sus suspensión temporal”.

Jamie Kermond no viajó con el resto del equipo olímpico australiano a Tokio (Gettyimages)

Según la prensa local, Jamie Kermond no llegó a viajar con el resto del equipo olímpico australiano, que llegó a Tokio el martes por la noche. El campeó nacional de 2016 y 2017 iba a acompañar a Edwina Tops-Alexander y Katie Laurie como saltadores en el equipo de su país.

Pero al ser sometido en la ciudad de Caboolture (Queensland) a unos test previos al traslado hacia la capital japonesa, los resultados le impidieron sumarse a su delegación y ahora aguarda la resolución final en una contraprueba.

“Es probable que el positivo se deba a un uso recreativo de esta droga en un evento social y no tuviera ninguna conexión con mi deporte. Estoy muy molesto y arrepentido por lo sucedido y asumo la responsabilidad. Lo siento mucho, he decepcionado a mucha gente”, dijo el propio jinete, según declaraciones difundidas por The Australian.

Jamie Kermond podría quedar inhabilitado del deporte hasta por cuatro años (Gettyimages)

Tras su positivo en cocaína, Jamie Kermond no solo se pierde la cita olímpica: podría ser sancionado por dopaje y quedar inhabilitado del deporte hasta cuatro años, lo que en un atleta experimentado como él significaría el fin de una carrera deportiva en la que ya se había generado polémica por su elección para estar en los Juegos Olímpicos.

Rowan Willis, el saltador mejor clasificado de Australia, fue pasado por alto a favor de Kermond, quien fue elegido para ir a Tokio por cuestiones de patrocinio. Willis figuraba detrás de Tops-Alexander (311°) y de Laurie (469°), mientras que Jamie Kermond aparecía en el puesto 1013 del ranking de la Federación Internacional Ecuestre.

