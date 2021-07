Oficial: Luka Romero deja el Mallorca para jugar en el fútbol italiano

Luka, con la casaca de la Lazio. Maurizio Sarri, el DT que potenció a Higuaín en la Lazio, pidió por su arribo

A los 16 años, Luka Romero protagoniza uno de los pases de más alto impacto del presente mercado. No por las cifras, dado que se muda de club como agente libre. Pero el juvenil que tiene triple nacionalidad (mexicana, española, pero decidió jugar por Argentina, de donde son oriundos sus padres) fue señalado en Europa como “el nuevo Messi” y se convirtió en el futbolista más joven en debutar en la Liga de España (con 15 años y 219 días). Su futuro es más que promisorio. Pues bien, el organizador de juego dejó el Mallorca y se realizó la revisión médica en la Lazio, institución a la que se incorpora por expreso pedido del flamante técnico Maurizio Sarri.

Desde hace tres semanas se especulaba con la transferencia del hombre de la Selección Sub 17 albiceleste al elenco romano. El Arsenal de Inglaterra y al Milan terciaron en la puja, pero la Lazio terminó quedándose con la joyita, que ya posó con su nueva casaca.

El futbolista naturalizado argentino abandonó Mallorca, que esta temporada ascendió nuevamente a La Liga de España tras jugar un año en segunda, y será parte de un club que viene de culminar en la sexta colocación en la Serie A y disputará la Europa League.

Una imagen de la revisión médica, que fue compartida por el propio club

En los últimos meses, Luka había entrado en conflicto con el conjunto balear debido a que no renovó su vínculo, quedando al borde de la libertad de acción, algo que finalmente sucedió. El entrenador español Luis García había dejado de lado a Romero y lo había enviado a la filial. “No ha renovado pese a que el club le ha hecho una oferta muy, muy buena. Es un jugador que yo no voy a tener, pero cuando sea mío apuesto por él al cien por cien. Tiene una calidad tremenda, mucho futuro, es un cielo entrenando, pero no le puedo dar minutos a un jugador que no ha renovado con nosotros”, había justificado.

Teniendo en cuenta esta situación, el joven atacante llegó a completar 9 presencias en el primer equipo y celebró 1 gol ante el Logroñés. Además, jugó otros 16 juegos con el filial en la última temporada y acumuló 2 anotaciones.

Cansado de la situación, el juvenil y su entorno decidieron un cambio de aire y aceptaron la propuesta de la Lazio. Al mismo tiempo, el fantasista continúa bajo la órbita de la AFA, más allá de las tentaciones planteadas por España y México. Jugó un Sudamericano Sub 15 con Argentina y tenía en sus planes disputar este año el certamen continental Sub 17 que clasificaba al Mundial de esa categoría (orientada por Pablo Aimar), pero la FIFA decidió suspender ambos certámenes por la pandemia de coronavirus.

