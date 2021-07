Independiente abrirá ante Santos en Brasil su compleja serie de octavos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Independiente visitará a Santos por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana no detiene su ritmo y durante la jornada de hoy se disputarán los tres encuentros que restan para la finalización de la ida de los octavos de final. Aunque muchas miradas se irán en el clásico uruguayo que protagonizarán Nacional y Peñarol, habrá como antesala un duelo entre dos dos instituciones con una muy rica historia. Desde las 19.15, en el Estadio Urbano Caldeira, Santos recibirá a Independiente. El árbitro serrá el colombiano Wilmar Roldán y televisará ESPN.

Pese a las críticas por su juego, los dirigidos por Julio César Falcioni llegan a este compromiso luego de caer en semifinales de la Copa de la Liga Profesional ante el campeón Colón y arrasar en la fase de grupos de esta competencia. Los de Avellaneda se adjudicaron su zona con 14 unidades y sin conocer la derrota. En el camino lograron dejar a City Torque de Uruguay, Bahía de Brasil y Guabirá de Bolivia.

“La pretemporada fue atípica, más corta, y tuvimos que acelerar todo. Tenemos competencia fuerte ante un equipo que viene con un recorrido importante, esperemos que esa diferencia no se note”, esbozó el entrenador del Rojo en la previa al compromiso, quien no podrá contar con Joaquín Laso debido a que no fue habilitado a tiempo. Independiente, junto a Boca, son los máximos ganadores de este torneo. Los de Avellaneda lo conquistaron en 2010 y 2017.

La otra ausencia será Serbio Barreto, por acumulación de tarjetas amarillas. La buena noticia para el Emperador es que la dirigencia pudo mantener la base del equipo, ya que sólo se fueron piezas de recambio, como Pablo Hernández, Nicolás Messinitti y Adrián Arregui.

Santos, por su parte, está lejos de ser el equipo que disputó la pasada final de la Copa Libertadores. Sin embargo, sigue siendo un equipo de temer. Arribaron a esta instancia tras finalizar en la tercera posición de su grupo en la Libertadores, detrás de Barcelona de Ecuador y el Xeneize.

Los entrenados por Fernando Diniz, tras 11 jornadas, figuran en la décima posición del Brasileirao con 15 unidades, 10 menos que el líder Palmeiras, con el que perdió el fin de semana por 3 a 2 pese al gol del uruguayo Carlos Sánchez.

La vuelta será el jueves 22 de julio, a las 19.15, en el Libertadores de América. El ganador de este cruce se medirá en cuartos de final ante el vencedor de la llave protagonizada por Junior de Barranquilla y Libertad de Paraguay (en la ida, disputada, en Colombia, los guaraníes se impusieron por 4 a 3).

Probables formaciones:

Santos: Joao Paulo; Pará, Luiz Felipe, Kaiky, Moraes; Camacho, Jean Mota, Gabriel Pirani; Marinho, Lucas Braga y Marcos Guilherme. DT: Fernando Diniz.

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Patricio Ostachuk, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez; Domingo Blanco, Lucas Romero; Sebastián Palacios, Alan Velasco, Andrés Roa; y Silvio Romero. DT: Julio Falcioni.

Estadio: Urbano Caldeira

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

Hora: 19.15

Televisación: ESPN