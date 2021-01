Lisandro López fue presentado oficialmente en el Atlanta United de la MLS

Así fue presentado Lisandro López en el Atlanta United de la MLS

El sorpresivo anuncio de Lisandro López dejó un vacío en los corazones albicelestes. Licha se fue entre lágrimas y el agradecimiento permanente de sus fieles no tardó en llegar. Fue algo inesperado que muy pocas personas de su círculo íntimo sabían. Por eso, cuando el delantero pidió dar una conferencia de prensa, en los pasillos del Cilindro especularon con un posible retiro. Sin embargo, el capitán anunció que seguirá su carrera en la MLS por un motivo adicional que no reveló ante los medios: su proyecto de vida junto a Mechi Blanco y su hija Guadalupe es instalarse definitivamente en los Estados Unidos cuando se retire de la práctica profesional.

Este lunes se hizo oficial el desembarco del delantero de 37 años en el Atlanta United. El club estadounidense anunció que llega en condición de jugador libre y que ocupará una plaza de extranjero, a la espera de la llegada de los documentos de su transferencia y de la confirmación de su visa de trabajo. No será el único argentino en el plantel: será dirigido por Gabriel Heinze y tendrá como compañeros a Ezequiel Barco, Franco Escobar, Fernando Meza, Eric Remedi y Marcelino Moreno.

Carlos Bocanegra, vicepresidente y director deportivo del Atlanta United, se deshizo en elogios ante la llegada de Licha: “Lisandro es un goleador veterano que reforzará nuestro ataque y nos complace agregar un jugador de su experiencia y cualidades a nuestro club. Él trae liderazgo y una mentalidad ganadora, después de haber ganado varios títulos de liga y copa durante su carrera, y nos sentimos que tendrá una influencia positiva en nuestro plantel joven”.

Licha se despidió de Racing hace tan solo una semana de manera inesperada (@RacingClub)

Hace menos de una semana, el delantero anunció su salida de Racing en una conferencia de prensa y adujo que esta decisión se debía a un “agotamiento físico y, sobre todo, mental”. “Para mí no es un día triste. Me voy con tranquilidad y felicidad porque siempre dejé todo y porque pude volver acá para cumplir mi sueño y pude lograrlo. Este club me lo ha dado todo”, agregó.

Este será el sexto equipo en la carrera del jugador argentino que previamente pasó por Racing en dos ciclos (2003-2005 y 2016-2021), Oporto de Portugal (2005-2009), Olympique de Lyon (2009-2014), Al-Gharafa de Qatar (2014-2015) e Inter de Porto Alegre en Brasil (2015).

El anuncio de la llegada del histórico de Racing se hizo oficial el mismo día en que Heinze arribó a Atlanta para asumir como director técnico del equipo. “Nuestro entrenador ha llegado”, anunció la cuenta oficial de Instagram de la franquicia, junto a una foto del Gringo en el aeropuerto.

En diciembre del año pasado, el Atlanta United había anunciado la contratación del DT argentino, que se marchó de Vélez en marzo de 2020, con un contrato por dos temporadas.

Gabriel Heinze llegó a Atlanta

