Joan Laporta reveló la divertida historia del fichaje de Rafa Márquez con el Barcelona y el ínfimo precio que pagaron por el mexicano

Joan Laporta reveló la divertida historia del fichaje de Rafa Márquez con el Barcelona (Foto: EFE)

Rafael Márquez en su momento fue uno de los referentes del Barcelona. Su llegada fue una de las grandes incorporaciones de la historia del club, pero para el equipo blaugrana fue una verdadera ganga a comparación de las grandes transacciones del balompié de los últimos años.

Esto lo reveló Joan Laporta, quien fue el presidente de la institución culé y actualmente busca un segundo mandato dentro del equipo. Indicó que en 2003 estaban analizando los fichajes de la temporada, pero el zaguero mexicano no estaba en los planes en un inicio.

“El agente era Jorge Mendes y acabábamos de ganar las elecciones y estábamos unos cuantos haciendo una comida. Estábamos planificando la temporada y estaban intentando vendernos a la triple A, (Roberto) Ayala, (David) Albelda y (Pablo) Aimar y Ayala tenía 30 años, una experiencia y una trayectoria importante por lo que costaba un dinero”, comentó el ex directivo en una entrevista con el canal de YouTube Iniestazo.

Joan Laporta fue el presidente de la institución culé y actualmente busca un segundo mandato dentro del equipo (Foto: Alejandro García/ EFE)

Laporta recordó que Mendes lo felicitó por su nuevo puesto y después le hizo una oferta tentadora por el Káiser. Reconoció que ya sabía del buen desempeño del defensor, que en ese entonces jugaba en Monaco.

“Y este agente viene y me dice felicidades presidente, tengo un central para el Barça buenísimo, Rafa Márquez y le respondí que lo conozco, es muy bueno. Jorge nos dice ‘¿Si lo traigo por cinco millones (euros) al Barça, me lo fichan?’”, contó el español.

El ex presidente comentó que era una operación difícil de hacer por el buen rendimiento de Márquez. Sin embargo, mencionó que iba a cumplir con su palabra si el agente cumplía su palabra de traer al central por el dinero que señaló.

“Yo pensé que era muy difícil que lo traiga por cinco millones, pero le he dado la mano y si lo trae por cinco millones lo tenemos que fichar porque el presidente del Barcelona solo tiene una palabra y su palabra es ley”, expresó.

Laporta recordó que Mendes lo felicitó por su nuevo puesto y después le hizo una oferta tentadora por el Káiser (Foto: USA TODAY/ Reuters)

Joan Laporta avanzó en su historia y apuntó que luego de unas semanas tenía a un joven en la recepción de su oficina. Explicó que no tenía citas ese día, pero conforme le explicó su secretaría hiló las piezas para saber que ya tenía un nuevo fichaje.

“Pasan dos semanas y me dice la secretaria de recepción que trae un chico y dice que tiene una reunión con usted, sin embargo, yo no había quedado con nadie, pero me dijo que era alguien que venía de Mónaco y entonces empecé a ligar la historia”, declaró.

Por último, anotó que Jorge Mendes le entregó un documento del Mónaco para poder vender la carta del cinco veces mundialista. Entonces recordó que detuvo las demás negociaciones para uno de los defensores que se convirtió en leyenda en Barcelona.

Laporta anotó que Jorge Mendes le entregó la carta del Mónaco para poder vender la carta del cinco veces mundialista (Foto: Europa Press)

“Entró (Jorge) y me dice: ‘Presidente, aquí tengo la carta del Mónaco que venden a Rafa Márquez por cinco millones de euros’ y se pararon las negociaciones con los otros y fichamos a Márquez”, finalizó.

Vale recordar que Rafa ha tenido una gran trayectoria como futbolista. En Europa, defendió los colores del AS Mónaco en Francia y del FC Barcelona en España, club con el que consiguió la mayor parte de sus títulos colectivos, además de los individuales.

Jugó también en el New York Red Bull de la MLS, regresó al Viejo Continente con el Hellas Verona de Italia y volvió a su país con el Léon. Asimismo, tuvo la fortuna de retirarse en el club de sus amores y quien lo debutó, el Atlas.

Logró levantar dos campeonatos de Liga en México, una Liga en Francia, cuatro Ligas en España, dos Champions League, y un Mundial de Clubes. Además, a nivel selección, cuenta cuatro Copas de Oro de la Concacaf y una Copa FIFA Confederaciones, además de haber participado en cinco Mundiales.

