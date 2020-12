Fusionar la Liga MX con la MLS es lo que necesita el fútbol mexicano para ser potencia: Mikel Arriola

Para el ex funcionario público Mikel Arriola, quien a partir de enero 2021 será el presidente ejecutivo de la Liga MX, su principal objetivo es realizar un torneo en conjunto con la liga MLS de Estados Unidos para 2022.

El ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aseguró este martes en entrevista con la cadena ESPN que el deseo de los directivos es un torneo más fuerte a nivel económico y con ello darle los ingresos necesarios a los clubes para tener mejores jugadores.

Sin embargo, aclaró que es un proceso largo, pues a pesar de la intención de ambas ligas, primero debe ser aprobado por la Concacaf.

De concretarse, Arreola señaló que sería un paso importante sobre todo para el futbol mexicano, pues acceder a ese mercado donde viven millones de mexicanos, triplicaría los ingresos de los clubes de la Liga MX.

Respecto a qué pasará con los clásicos y las históricas rivalidades que existen entre los equipos mexicanos, sostuvo que será una competencia mixta donde se combinará lo mejor de las ligas. Además, ayudará a elevar el nivel futbolístico de la Selección Mexicana y de las “barras y las estrellas” de cara al Mundial del 2026.

Apertura gradual de estadios en 2021 y recintos llenos en 2022

En cuanto al regreso de la afición a los estadios en el país, el nuevo directivo mencionó que en su carrera como político ha observado a detalle la evolución de la pandemia de coronavirus (COVID-19) y adelantó que no ve un buen panorama de cara al próximo Clausura 2021.

He seguido de cerca la pandemia desde febrero y generó una crisis económica que no se resolverá si no se resuelve lo epidemiológico. No es como en el pasado que se resuelve con inyecciones de capital al sector financiero. Estamos en un nivel de infección parecido a los que teníamos en los meses de abril – mayo y eso implica que reapertura de estadios se vea difícil