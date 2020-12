El sentido homenaje de Kiko, el personaje del Chavo del 8, para Maradona: “Diego, ¿por qué te fuiste y no me esperaste?”

El homenaje de Kiko a Diego Maradona

Diego Armando Maradona trascendió todo tipo de fronteras, algo que quedó totalmente claro con los homenajes que recibió en cualquier lugar del planeta. Uno de los últimos que recibió fue el de Carlos Villagrán, el mexicano que se hizo mundialmente famoso con su entrañable personaje de Kiko para la serie televisiva El Chavo del 8.

En una entrevista al programa Súper Deportivo Radio, programa que se emite por Radio Villa Trinidad, el actor rememoró algunas de sus anécdotas con el ex futbolista y le dedicó una sentidas palabras, El ex entrenador de Gimnasia de La Plata falleció, a los 60 años, el pasado 25 de noviembre.

“Diego, ¿Por qué te fuiste y no me esperaste?”, esbozó Villagrán, realizando el clásico llanto de su cachetón personaje. " Vi las manifestaciones, la gente que lloraba, vi los videos y ya había pasado un tiempo de Diego Armando Maradona, ya estaba grande, hacía cosas que no debería hacer pero la gente le perdonó todo por lo que les había regalado. Yo pienso que Diego Armando Maradona marca lo que es Argentina en el fútbol, en el deporte, en todo. Es súper admirado por extranjeros. Yo, en mi plataforma, puse: ‘Querido Diego, al igual que todos los mexicanos, nunca te vamos a olvidar, maestro, genio, crack’”, añadió.

VIllagrán rememoró el día que se encontraba trabajando en Argentina junto a su hijo, Gustavo Esteban, y recibieron un inesperado mensaje. “De repente recibimos una invitación de Diego para su cumpleaños, en el lugar donde él disparaba poses para los periodistas, yo fui y dejó dicho que avisaran cuando yo llegara. Llegué, me abren la puerta del carro y me dicen, ‘Hola maestro, permítame un tantito maestro’, le habló a Diego y le dijo: ‘Diego, llegó el monstruo, ¡ja!’. Entonces, salió Diego, me cargó y me metió hasta la sala de su casa y me dijo ‘esta es tu casa Kiko’. Estoy eternamente agradecido, me dolió mucho su muerte, es un personaje que el mundo se manifestó ante su muerte, definitivamente es un ícono para la Argentina y estoy feliz por haber pertenecido a parte de él como amigo”, rememoró.

“Nos tomamos fotos con un fenómeno, maestro, ídolo, capo, monstruo. Para nosotros es exageradamente importante. Yo soy mexicano, pero te hablo como argentino, muy muy orgulloso. Quiero que le digas a toda la gente que amo a Argentina, con todo mi corazón. Me sentí honrado y halagado con su invitación a su cumpleaños. Fui porque soy fanático del fútbol, muy admirador de Diego. Cuando llegamos estaba su papá, nos dio la bienvenida, nos tomamos muchas fotos. Diego nos enseñó el campo de fútbol que tiene en su casa, nos pusimos a jugar y pasaron una cantidad de cosas hermosas”, añadió.

Carlos Villagrán realizó el personaje de Kiko en la serie televisiva El Chavo del 8

La actuación estelar de Maradona en el Mundial de México 86 hizo que el argentino se ganara el corazón de todos los simpatizantes locales. “Lo que Diego Armando Maradona hizo fue impresionante. La personalidad de él, el fútbol de él, el traer la camiseta de Argentina, el traer el corazón de Argentina, cantidad de cosas que lo enorgullecieron por ser argentino, todo eso en conjunto fue el hecho de que haya ganado la Copa del Mundo. En nombre de todos los mexicanos, y lo digo con toda seguridad, admiramos al maestro, al genio, al que fue capaz de llevar la Copa del Mundo y que fue capaz de tantas y tantas cosas, tantos récords. Debemos rendirnos, hacer una reverencia y decir ‘se nos fue el maestro, el genio, el capo, el ídolo, y todas las cosas que les decimos a un maestro’, afirmó.

“Yo le pido a todo mundo que por favor agradezcan todo lo que hizo mi amigo Diego. Yo creo que si lo hacen, porque vi las manifestaciones y fueron muy bonitas, y además, me uno a todos ellos, nada más, les pido este favor. Diego está en un mejor lugar, y que por favor sean felices, y si lo son, ¡pues si me simpatizan!”, concluyó el actor, realizando la voz de su mítico personaje Kiko.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Las revelaciones de Carlos Fren: “Maradona empezó a consumir cocaína en 1981 cuando jugaba en Boca″

Así es la casa donde murió Maradona

Exclusivo, el contrato de alquiler de la casa donde murió Maradona: cuánto pagó y quién lo firmó