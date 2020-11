Guillermo Ochoa ya tiene fecha de retiro de la Selección Mexicana

Luego de resguardar la portería de la Selección Mexicana durante 105 juegos y haber asistido a cuarto Copas del Mundo, Guillermo Ochoa dio a conocer la fecha que se retirará del Tri.

En entrevista con la cadena CNN, el portero de las Águilas del América dijo este viernes que su objetivo es decir adiós con el conjunto azteca en el Mundial de Qatar 2022, el cual sería su quinta convocatoria, empatando la marca del legendario portero del club León, Antonio “La Tota” Carbajal, quien estuvo en Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966, en los que disputó 11 partidos y recibió 25 goles.

Por su parte, “Paco Memo” representó a México en los torneos de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018; sin embargo, fue en estos dos últimos donde logró la titularidad y se consolidó como ídolo de la afición mexicana. De los ocho encuentros que disputó, recibió nueve goles.

Por otro lado, el arquero de 35 años de edad mencionó lo agradecido que está al formar parte de la Selección Mexicana durante tantos años y con la que ha conquistado títulos en la zona, pues debutó en 2005 en partido amistoso frente a Hungría y a partir de ahí consiguió cuatro Copas de Oro de la CONCACAF.

No muchos futbolistas tienen la oportunidad de representar a su país y de ganar títulos. Cuatro que nos corresponde a nuestra zona, primero hay que jugarlas y luego hay que ganarlas, es un orgullo después de muchos años de estar en la selección nacional, representar a tu país; no cualquiera tiene el privilegio

Su paso por Europa y el desconocimiento de la Liga MX

Ochoa tuvo 260 partidos oficiales en el fútbol de Europa, jugando para el Ajaccio de Francia, el Málaga y el Granada de España, y el Standard Lieja de Bélgica; siendo este último destino donde pudo levantar una copa.

Durante la misma entrevista, el atleta analizó su paso por el viejo continente y compartió su impresión al descubrir el desconocimiento del fútbol mexicano en el viejo continente.

Cuando yo fui a Europa tuve que abrir los ojos, llegas a un país a un futbol donde no se ve la liga mexicana. Tenía compañeros que me decían ‘oye, conozco América, conozco otros dos equipos’, y tú te quedas de es una broma

Y es que para Guillermo, el principal problema que sufren los futbolistas mexicanos que desean jugar en las mejores ligas del mundo es la falta de exposición de la Liga MX. Incluso, señaló que se conoce más del futbol brasileño, argentino y hasta la MLS de EEUU.

Como los clubes (mexicanos) económicamente están bien, no buscan trascender internacionalmente. Esa difusión del fútbol mexicano no se ha buscado. No encuentras en la tele un América vs Guadalajara, el clásico de México