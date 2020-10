Cambio de último momento en la Fórmula 1: Nicolas Hulkenberg correrá para Racing Point en el Gran Premio de Eiffel

Nico Hulkenberg volvió a la Fórmula 1 por una indisposición del canadiense Stroll (Reuters)

Fue un día especial en el mundo de la Fórmula 1. Este sábado, en la previa a la primera tanda de clasificación del Gran Premio Eiffel, uno de los equipos de la categoría confirmó que uno de sus pilotos oficiales no competirá por lo que resta del fin de semana. La escudería Racing Point anunció que Nicolas Hulkenberg reemplazará a Lance Stroll en la competencia que se desarrolla en Alemania, válida por la fecha 11 del campeonato 2020.

Cuando sólo habían pasado 10 minutos de la tercera tanda de entrenamientos libres, la primera actividad oficial de la F1 en el circuito de Nürburgring debido a la cancelación de la acción del viernes, el equipo inglés anunció que su piloto canadiense no sería de la partida para la clasificación y para competir en la prueba final de este domingo por un malestar físico. Es más, fue casi una hora antes del comienzo de la sesión clasificatoria que Racing Point confirmó el cambio de piloto.

“Nico Hulkenberg conducirá para el equipo BWT Racing Point F1 en el Gran Premio Eifel de este fin de semana después de que Lance Stroll se sintiera mal. Lance no se sentía al 100% esta mañana y el equipo tomó la decisión de que no corra por el resto del evento”, informó el equipo en un comunicado.

Frente a este escenario, la escudería con sede en Silverstone se comunicó con Hulkenberg. El corredor alemán se encontraba en la ciudad de Colonia, dispuesto a comentar la competencia para una cadena local. Una vez que Nicolas desembarcó en el autódromo, tuvo que realizarse los controles necesarios: se le hizo un test de coronavirus que dio positivo y completó los trámites burocráticos para subirse a la butaca del auto con el que competirá en su país de nacimiento.

Nico Hulkenberg terminó último en la clasificación del Gran Premio de Eifel a bordo del Racing Point de Lance Stroll (REUTERS/Ina Fassbender)

Hulkenberg, que ya había reemplazado a Sergio Pérez en las dos carreras que se disputaron durante esta temporada en el circuito de Silverstone debido a que el piloto mexicano había dado positivo en las pruebas por COVID-19, se subió al monoplaza de Stroll. ¿Qué hizo el equipo? Pegó una calcomanía con el número 27 sobre el 18 con el que corre el oriundo de Canadá.

Como era de esperar, ya que no tuvo tiempo para asentarse arriba del Racing Point, Hulkenberg terminó en el último puesto de la sesión clasificatoria: su mejor vuelta de las 10 que giró fue con un tiempo de 1:28:01 para acabar en el puesto 20. De esta manera, cerrará la grilla de largada del Gran Premio de Eiffel. “Le informamos sobre la situación, tuvo una sesión informativa de antemano, llegó aquí a tiempo y los chicos le prepararon el auto. Es solo el hecho de que no ha conducido este auto en esta pista. Conoce el auto, conoce la pista, pero no la combinación”, dijo Otmar Szafnauer, el director del equipo sobre el sorpresivo cambio de piloto y el resultado.

Según confirmó la Fórmula 1, el último piloto en subirse a un auto con el fin de semana ya iniciado fue el británico Paul Di Resta, que en el Gran Premio de Hungría de 2017 sustituyó al brasileño Felipe Massa cuando el piloto de Williams se enfermó y no pudo ser de la partida.

La pole position quedó en manos del último ganador de la F1 en el GP de Rusia. El finlandés Valtteri Bottas se quedó con el primer puesto de la clasificación gracias a un tiempo de 1:25:269. Detrás del piloto de Mercedes quedó su compañero de equipo y líder del campeonato de corredores, el británico Lewis Hamilton. El tercer puesto fue para el neerlandés Max Verstappen, a bordo de su Red Bull.

Valtteri Bottas se quedó con la pole position en el Gran Premio de Eifel (REUTERS)

