Wolverhampton y Juventus iniciaron negociaciones por Raúl Jiménez, una de las joyas del mercado de fichajes

La historia de Raúl Jiménez y la Juventus sigue dando de qué hablar, pues este miércoles se dio a conocer que directivos del conjunto italiano viajaron a Londres para un posible fichaje por el delantero mexicano.

De acuerdo con información de Tuttosport, Fabio Paratici, encargado de los refuerzos de la Juventus, se encuentra en Inglaterra para negociar con la directiva del Wolverhampton y el representante de Jiménez.

Los “Wolves” no dejarán ir a Raúl Jiménez tan fácil, ya que esta temporada se convirtió en su jugador más valioso con 27 anotaciones. El precio del canterano americanista, según información del diario deportivo As, oscila en los 90 millones de libras, casi 100 millones de euros. Además, cabe señalar que al artillero mexicano todavía le quedan 3 años de contrato.

Diversos medios internacionales han señalado que la Vecchia Signora está buscando alternativas para hacerse de los servicios del “Lobo mexicano”. Reportes de La Gazzetta dello Sport indican que la Juventus estaría dispuesta a ofrecer a Aaron Ramsey como moneda de cambio más una suma de dinero.

Sin embargo, el Wolverhampton no cede y parece no estar dispuesto a bajar el precio. Por su parte, Ramsey, ex jugador del Arsenal, ha terminado su primera temporada en Italia, pero todo apunta a que su rendimiento no ha convencido del todo al equipo que encabezará Andrea Pirlo.

La idea principal de Pirlo es que Jimenez juegue con Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo para la próxima temporada Pool via REUTERS/Friedemann Vogel

Tuttosport también ha informado que podría solicitar un intercambio con Alex Sandro o Douglas Costa. Otra moneda de cambio, según el diario inglés Daily Mail, podría ser el argentino Gonzalo Higuain.

Si bien Raúl Jiménez tuvo un gran desempeño en la Europa League con los Wolves, firmar un contrato con el actual campeón de Italia le aseguraría volver a competir en la Champions League, así como lo hizo en el pasado con el Benfica de Portugal.

APRUEBAN A RAÚL EN TURÍN

Luego de que se diera a conocer que Raúl Alonso Jiménez se encuentra entre los más buscados en el mercado de fichajes, trascendió en la prensa italiana que Cristiano Ronaldo daría el visto bueno al fichaje del mexicano.

Andrea Pirlo, actual técnico de la Juventus, estaría interesado en sumar a su plantilla al delantero de los Wolves. La idea principal de Pirlo es que Jimenez juegue con Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo para la próxima temporada.

La situación de Jiménez le ha dado la vuelta al mundo. Hace unas semanas, la prensa inglesa colocaba a Raúl en la órbita del Manchester United. Incluso hubo quienes aseguraron que Nuno Espirito Santo, técnico de los Wolves, habría elegido a Paulinho como un posible sustituto.

De acuerdo con ‘Rádio e Televisão de Portugal’ (RTP), el delantero mexicano vestiría la playera de los “Red Devils por USD 35 millones, pero esta opción no trascendió y todo apunta a que no tuvo éxito.

Los números de Raúl Jiménez no son nada despreciables, ya que la pasada temporada logró cosechar 27 anotaciones en 53 partidos, esto tomando en cuenta la liga inglesa, FA Cup y Europa League.

