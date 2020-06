A Juan Carlos Osorio le faltó liderazgo: Miguel Herrera y Luis Fernando Tena arremetieron contra el ex DT de México

El actual DT del Atlético Nacional de Medellín sigue causando reacciones negativas de su proceso (Foto: Especial)

Parece que la polémica entre Juan Carlos Osorio y la Selección Mexicana no tiene fin. Y es que el ex director técnico de México, Miguel Herrera, volvió a arremeter este jueves contra su sustituto luego de que éste responsabilizó a los futbolistas del Tricolor por no trascender en el Mundial de Rusia 2018.

Durante la mesa redonda virtual que sostuvieron este jueves varios estrategas de la Liga MX en el Centro de Innovación Tecnológica (Citec), “El Piojo” resaltó que a Osorio le faltó liderazgo como entrenador previo al partido ante Brasil, en los octavos de final, donde México cayó 2 a 0.

La selección que Osorio dirigió en Rusia fue la misma que le ganó a Brasil la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2012 y que conmigo empató ante Brasil en su casa en el Mundial del 2014. Decir que no respondieron al siguiente Mundial es un pretexto. Si no encuentras respuesta en el vestuario, la impones tú, porque eres el líder

Además, el actual DT de las Águilas del América reconoció estar molesto por las declaraciones del colombiano, en las que detalló que antes del partido ante Brasil, preguntó a sus seleccionados si estaban listos para el enfrentamiento, pero encontró silencio; tachando a los mexicanos de no tener valor moral para enfrentar a las mejores equipos del mundo.

Corazón nos sobra y eso nadie nos lo puede decir. Podemos tener distracciones o equivocarnos, pero jugamos de tú a tú a cualquier equipo con determinación y con mentalidad (...) A esta Selección no le faltaba mentalidad ni corazón

Por su parte, Luis Fernando Tena, técnico de las Chivas del Guadalajara y responsable de la selección nacional en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, retomó el tema en la charla virtual al sostener que “ fue molesto que en las declaraciones que hizo, Osorio se tocara el corazón y la cabeza, como diciendo que al jugador mexicano le falta corazón y mentalidad. Eso es mentira, el único que dudó ese día fue él por la pregunta de si estaban preparados ”.

Asimismo, recordó la medalla de oro que se le ganó al “Scratch do Oro”en dichos Juegos Olímpicos, donde la mentalidad y confianza del equipo mexicano se impuso al papel de favorito del rival.

Brasil era el favorito en Londres, ganó sus juegos anteriores por bastante diferencia, pero las palabras en nuestro planteamiento fueron presión y atrevimiento; no los dejamos jugar en ninguna parte del campo debido al convencimiento del grupo y tuvimos el atrevimiento de ir a atacar

Cabe mencionar que José Manuel “Chepo” de la Torre, entrenador de los Diablos del Toluca y quien también estuvo presente en la plática, prefirió no opinar.

Juan Carlos Osorio admitió su error ante el “Tata” Martino

Rodolfo Pizarro (Inter de Miami) y Javier Aquino (Tigres UANL), así como Hugo Sánchez y Ricardo La Volpe fueron algunos de los personajes que reaccionaron duramente ante las revelaciones de Juan Carlos.

A pesar de ello, el pasado 7 de junio Osorio volvió a abordar el tema a través de una videoconferencia ofrecida a entrenadores de una escuela en Avellaneda, Argentina. Sin embargo, en esa ocasión reconoció su responsabilidad por no llegar al quinto partido (cuartos de final) de la Copa del Mundo y lo hizo ante un cuestionamiento de Gerardo Martino, actual técnico de la Selección Mexicana, quien también fue invitado como exponente.

“ Siempre he levantado la mano y he dicho que contra Suecia me equivoqué yo porque en el intermedio teníamos 7 puntos y nunca he planteado un partido para empatar, siempre para ganar ”.

