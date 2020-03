En una entrevista con Más Deporte, el ariete azteca aseguró que pasó por una situación parecida cuando salió de Tigres. “Lo primero que vi con el equipo fue que primero arreglaran con Tigres, porque yo no me podía ir para allá si Tigres no lo quería; creo que no tenía que haberlo hecho, pero así se maneja el fútbol de allá", reveló.