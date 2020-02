No fue la primera resurrección de Tyson Fury, quien en la conferencia de prensa posterior a la pelea explicó su impensada recuperación como solo él puede hacerlo: frente al micrófono, ante decenas de periodistas, cantó el estribillo del hit Tubthumping de la banda británica Chumbawamba: “I get knocked down, but I get up again, you’re never going to keep me down”. Me derriban pero me levanto, nunca me vas a noquear, la genética del rey gitano que este sábado será protagonista de una noche memorable para el boxeo internacional: se enfrentará nuevamente a Deontay Wilder por el cinturón de los pesados del Consejo Mundial de Boxeo.