En efecto, según el director técnico, el astro, de 32 años, no se sumerge en los encuentros durante sus primeros compases. “Da un paseo de reconocimiento”, señaló. “Los grandes jugadores no analizan el juego, lo interpretan. En el campo no puedes jugar, debes pensar. Messi se reserva los primeros minutos de cada partido para la interpretación", agregó el ex coach del Athletic de Bilbao. Valencia y Villarreal.