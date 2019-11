“Hoy es un día muy triste para mí porque se fue uno de los genios que conocí. Tengo un millón de recuerdos de los cuales todos son lindos. Te pude conocer como líder, como un papá que aconseja a un hijo, como cocinero y como dueño. Mantuviste siempre ese corazón humilde que te hizo diferente. Cada momento vivido quedará en mi corazón por el resto de mi vida. Te admiré y tuve la suerte de compartir muchísimas cosas con vos, futbolísticas y extra futbolísticas, estas me marcaron por y para siempre. Fuiste una persona que intentaba cambiar una mentalidad, yo fui el loco que te seguí y no me arrepiento de haber hecho ese camino. Fuiste tan poco valorado por muchos que aparte del fútbol y tu empresa, querías educación. Eso sólo lo hacen las personas que ven más allá, que confían en su pueblo y que pretenden sacar lo mejor de cada uno ofreciéndoles educación. Me acuerdo el primer día que te conocí y recuerdo hasta el último día que te vi. Quedará dentro de mi mente cada charla que tuvimos de las cuales aprendí muchas cosas. De todo lo que pudiera decir de vos no encuentro nada que sea negativo. Me quedo con un hermoso recuerdo tuyo y de toda tu familia a quienes me permitiste conocer. Gracias por haberme dado trabajo y por intermedio de él conocer al maravilloso mundo que es Chivas. Te admiro y te respeto. Descansá en paz Jorge".