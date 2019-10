En su intento de eludir la presión del rival, rozó con su codo la cara de su contrincante, quien miró asombrado al árbitro por no pitar falta. No conforme con esa agresión, el interno golpeó a Anderson con el balón en su cara, lo que provocó una gresca en la mitad del campo de juego. Por suerte la situación no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de algunos basquetbolistas.