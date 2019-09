A su vez, Nani explica porqué su hermano fue además su mejor amigo. "Me llevaba cuatro años y siempre que nos veíamos nos juntábamos para hablar. También sabía cómo darme una mano en los peores momentos. Hacia 1998 estábamos pasando un delicado momento en nuestra familia. Él estaba al tanto y me llamó desde Europa para decirme que me vaya para allá. Le dije que era imposible, que yo cobraba 400 dólares por mes y el pasaje costaba 1.200. Me dijo 'vendé el auto, pagá tus deudas y venite, no podés perderte esto. Quiero que me acompañes en lo que estoy viviendo'. Fue así que vendí mi auto en 8.500 dólares, saldé mis deudas y me fui a vivir a España. Recuerdo que como él no tenía plata para pagar un auto para hacer el reconocimiento de las pistas, las recorríamos en bicicleta o a pie. Estábamos muy cortos de plata, pero eso no importaba, lo que valía es que estábamos juntos. Vender ese auto fue una gran decisión", afirma.