"Es un honor ser mexicano y representar al país, creo que es uno de los orgullos más grandes que debe tener un mexicano, representar a todo México a pesar de que a mucha gente en México no les caiga bien o de alguna manera no me apoyen. Pero eso no me interesa porque realmente 99% de los mexicanos me apoyan, eso para mí es un orgullo representar a mi país", dijo el campeón medio del CMB y AMB, títulos que pondrá en juego ante el de la FIB de Jacobs.