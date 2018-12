"Quizás muchos no le dan el crédito que se merece a Rocky Fielding pero por algo es campeón mundial. Sé el riesgo que tengo enfrente, me preparé muy fuerte como siempre. Sé que va a ser una pelea fuerte pero me gustan los retos y estamos preparados para hacer historia", señaló Álvarez, que en el Madison Square Garden de Nueva York buscará igualar los títulos en tres categorías diferentes de leyendas del pugilismo mexicano como Julio César Chávez.